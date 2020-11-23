رأي الجمهور

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محمد يوسف -العراق

الوضع العراقي من سيئ إلى أسوأ على المستويات السياسية و الاجتماعية؛ وكان سبب الوصول إلى هذا الخراب هو التأثير السياسي الذي أفرز وضعا فوضويا ضاعت فيه كثير من قيم المجتمع بسبب سوء الأوضاع الأمنية والمعيشية وغياب دور جهات الضبط الأمنية والدينية والاجتماعية.

جامعة ستانفورد الأمريكية (رويترز)

رمزي شواهنه -فلسطين

رغم الحصار وقلة الأمكانيات المتاحة ومحدوديتها في فلسطين إلا أن عدد من العلماء الفلسطنيين نجحوا في أن يكونوا ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم، وهذا الأمر يستحق للفخر والمطالبة بضرورة توفير الإمكانيات الأزمة للبحث العلمي في فلسطين.

أم تحمل طفلها في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء-أرشيفية (رويترز)

سلمان الجعدني

يتعرض المعتقلون اليمنيون للتعذيب ومنع من الطعام من قبل المليشيات الحوثية، وليس أدل على حديثي من كوني معتقلا سابقا وأسيرا محررا من سجون الحوثيين بعد شهور من الاعتقال والتعذيب.. فأين منظمات حقوق الإنسان مما يحدث في اليمن وسجونها، وكذلك ما يحدث لأطفال اليمن الذين يعانون من نقص الأطعمة والأدوية؟ فهل من منقذ لهم؟

زبير بن عبد العزيز

الطفل نعمة من نعم الله تعالى يرزقه من يشاء بغير حساب، وهناك كثير من الوالدين يحزنون من عدم رزقهم للأطفال وبعضهم ينتظرون لتلك الحالة السعيدة، ولكن نندم عندما يعاند من رزقه الله في تربية الأطفال حق التربية، وهنا نوضح بعض الأمور لتربية الأطفال نفسيا لننتج منها عائلة سعيدة وفي مقدمتها الرعاية والحنان والدعاء لهم بالبركة والعمل على حفظهم لتعاليم دينهم.

brian

أود تحية قناة الجريزة على دورها في متابعة الانتخابات الأمريكية ونقل ما يحدث للمواطن العربي عن قرب.