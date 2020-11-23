إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

قالت مجلة "نيو يوركر" الأمريكية، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، توفّر الحراسة والحماية لـ"كيم هان سول" نجل "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، عقب اغتيال والده في ماليزيا، عام 2017.

وأضافت أن "هان سول" وبعد أسبوعين من اغتيال والده، تواصل مع مجموعة "Free Joseon" التي أسسها معارضون فارّون من كوريا الشمالية، قبل أن ينتقل سراً إلى تايوان للقاء أعضاء المجموعة.

وقبيل انتقاله إلى هولندا لطلب اللجوء، التقى "هان سول" في تايوان بأعضاء من "سي آي إيه"، لتنقطع أخباره بعد ذلك.

وذكرتت المجلة الأمريكية أن "هان سول" الذي كان يبلغ حينها من العمر 22 عاماً، يخضع للحراسة والحماية من قبل "سي آي إيه".

ونظراً لصلة القرابة التي بينه وبين أسرة "كيم" الحاكمة، يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم.

وفي 13 من فبراير/شباط 2017، تعرض "كيم جونغ نام" للاغتيال، إثر تسميمه بغاز أعصاب.