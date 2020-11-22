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سياسة|ليبيا

ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

22/11/2020

قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، صلاح الدين النمروش، إن بلاده تفخر بتخريج أول دفعة متدربين من الجيش على يد القوات التركية، مشيرا إلى أن ذلك ثمرة التعاون بين البلدين.

وقال النمروش خلال حفل افتتاح مركز تدريب عمر المختار في منطقة تاجوراء بطرابلس، إن "تعاون الجمهورية التركية مع الدولة الليبية يتجسد اليوم في أولى دفعات مركز عمر المختار".

وتابع خلال تخريج أول دفعة متدربين في مركز التدريب بموجب الاتفاقية المشتركة بين تركيا وليبيا "الدفعة الأولى لمركز تدريب عمر المختار، طليعة من شباب ليبيا يثبتون لأنفسهم وللعالم أجمع أنهم قادرون على مواكبة العلم وتطوره، وعازمون على تسخير عقولهم قبل أجسادهم للدفاع عن وطنهم".

واعتبر الوزير هذا التخريج بمثابة خطوة أولى "في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي متسلح بالعلم والمعرفة والتقنية".

وبلغ عدد المتخرجين في الدفعة 108 متدربين، واستمرت دورة تدريبهم شهرين، حصلوا خلالها على تدريبات في مجالات أبرزها، مكافحة الإرهاب، والاقتحامات والإنزال من الطائرات والأبراج المرتفعة والإنزال البحري، إضافة إلى تدريبات عسكرية عامة.

ويقدم الجيش التركي التدريبات الموجهة لأفراد قوات حكومة الوفاق في 5 مراكز داخل ليبيا، من أجل الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية، استفاد منها حتى الآن أكثر من 2000 جندي.

وفي 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت قوات الوفاق، أن 160 من أفرادها يواصلون تلقي التدريب في تركيا، ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة أشهر، بموجب اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين البلدين.

وفي 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوربية، والتي تنازع حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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