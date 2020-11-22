ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، صلاح الدين النمروش، إن بلاده تفخر بتخريج أول دفعة متدربين من الجيش على يد القوات التركية، مشيرا إلى أن ذلك ثمرة التعاون بين البلدين.

صور لمراسم افتتاح وتخريج الدفعة العسكرية الأولى بمركز عمر المختار للتدريب بالشراكة بين وزارتي الدفاع الليبية والتركية وبحضور وزير الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش @Namroush رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد وآمر المنطقة العسكرية #طرابلس اللواء عبد الباسط مروان#ليبيا pic.twitter.com/iJ9ZLMWsvW — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) November 21, 2020

وقال النمروش خلال حفل افتتاح مركز تدريب عمر المختار في منطقة تاجوراء بطرابلس، إن "تعاون الجمهورية التركية مع الدولة الليبية يتجسد اليوم في أولى دفعات مركز عمر المختار".

وتابع خلال تخريج أول دفعة متدربين في مركز التدريب بموجب الاتفاقية المشتركة بين تركيا وليبيا "الدفعة الأولى لمركز تدريب عمر المختار، طليعة من شباب ليبيا يثبتون لأنفسهم وللعالم أجمع أنهم قادرون على مواكبة العلم وتطوره، وعازمون على تسخير عقولهم قبل أجسادهم للدفاع عن وطنهم".

ابرز ما جاء في كلمة وزير الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش @Namroush في افتتاح مركز عمر المختار وتخريج الدفعة الأولى نحتفل اليوم جميعا بافتتاح "مركز تدريب عمر المختار" و تخريج الدفعة الأولى منه، هذا المركز الذي يحمل رمزا من رموز العزة و الإباء و الصمود في تاريخ #ليبيا الحديث pic.twitter.com/D0zRqoWeRx — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) November 21, 2020

واعتبر الوزير هذا التخريج بمثابة خطوة أولى "في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي متسلح بالعلم والمعرفة والتقنية".

وبلغ عدد المتخرجين في الدفعة 108 متدربين، واستمرت دورة تدريبهم شهرين، حصلوا خلالها على تدريبات في مجالات أبرزها، مكافحة الإرهاب، والاقتحامات والإنزال من الطائرات والأبراج المرتفعة والإنزال البحري، إضافة إلى تدريبات عسكرية عامة.

#عملية_بركان_الغضب: مجموعة اخرى من الصور تُظهر جانباً من مراسم افتتاح مركز عمر المختار وتخريج أول دفعة جنود دربتهم #تركيا ضمن برنامج تدريبي نظمه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود #ليبيا pic.twitter.com/JiRLomGh2n — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) November 21, 2020

ويقدم الجيش التركي التدريبات الموجهة لأفراد قوات حكومة الوفاق في 5 مراكز داخل ليبيا، من أجل الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية، استفاد منها حتى الآن أكثر من 2000 جندي.

وفي 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت قوات الوفاق، أن 160 من أفرادها يواصلون تلقي التدريب في تركيا، ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة أشهر، بموجب اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين البلدين.

أبنائي أبناء الجيش الليبي،

وأبناء ليبيا العظيمة،،

عليكم أن تفخروا بأنكم امتداد لجيش عريق،،

زُرعت بذرته منذ ثمانين عاما في المهجر،

بعد بلاء وابتلاء وجهاد طويل ضد احتلال غاشم..

أنتم أبناء جيش،

خُطّ أساسُه. ورُفع بنيانُه. مع مولد دولة الاستقلال،،

بالرجال المخلصين والآباء المؤسسين، pic.twitter.com/3YhkP32NtN — عقيد طيار محمد قنونو – المتحدث باسم الجيش الليبي (@LyArmySpox) November 21, 2020

وفي 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوربية، والتي تنازع حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة.