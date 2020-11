طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

أعربت مدرسة ثانوية في مدينة "لايدن" الهولندية، عن أسفها لوصف إحدى الواجبات المدرسية الإسلام بـ"دين العنف".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، صور ملتقطة لأسئلة عن الدين الإسلامي وردت ضمن واجب مدرسي بعنوان "حرية الدين والإسلام" في مدرسة "فيسرت هوفت (Visser’t Hooft)"، خلال الأسبوع الجاري، ما أثار حفيظة الجالية المسلمة.

من بين تلك الأسئلة "لماذا يؤمن الناس بدين ينتج كل هذا العنف؟" و"لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الإرهابيين المسلمين"؟

I will post this here, it's in Dutch so for our Dutch speaking audience very interesting. A response by the anthropologist @Martijn5155 on the questions asked to the students https://t.co/4MJHgFZj3c

— Abdelmajid (@attraveler1) November 21, 2020