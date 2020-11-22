طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

أعربت مدرسة ثانوية في مدينة "لايدن" الهولندية، عن أسفها لوصف إحدى الواجبات المدرسية الإسلام بـ"دين العنف".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، صور ملتقطة لأسئلة عن الدين الإسلامي وردت ضمن واجب مدرسي بعنوان "حرية الدين والإسلام" في مدرسة "فيسرت هوفت (Visser’t Hooft)"، خلال الأسبوع الجاري، ما أثار حفيظة الجالية المسلمة.

Een schrijfopdracht (middelbare school @VissertHooft in Leiden). Ik vind het zo erg voor moslimkinderen op deze school, plaatsvervangend misselijk. pic.twitter.com/iVuAv0e5De — Saفa | 💭 (@SafaTweets) November 20, 2020

من بين تلك الأسئلة "لماذا يؤمن الناس بدين ينتج كل هذا العنف؟" و"لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الإرهابيين المسلمين"؟

I will post this here, it's in Dutch so for our Dutch speaking audience very interesting. A response by the anthropologist @Martijn5155 on the questions asked to the students https://t.co/4MJHgFZj3c — Abdelmajid (@attraveler1) November 21, 2020

وعقب احتجاج المسلمين على تلك الأسئلة، نشرت المدرسة بيانا، السبت، أكدت أنها لا توافق على بعض الأسئلة التي وردت في الواجب المدرسي.

وقالت "يجب أن نحترم بعضنا البعض بغض النظر عن الأصل والدين (..)، ونعرب عن أسفنا لتعرض الناس للأذى بسبب ذلك الواجب المدرسي".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طالبا مسلما حينما كان يؤدي الواجب خلال الدرس، قرأ الأسئلة وغادر من الصف حزينا.