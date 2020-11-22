تركيا.. محرك صواريخ محلي الصنع للصناعات الدفاعية بدلا من المستورد (فيديو)

أشرف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، على اختبار محرك توربوجيت (نفاث) محلي الصنع طورته شركة "Kale" التركية للصناعات الدفاعية والطيران.

وقال الوزير ورانك إن "Kale" هي واحدة من أهم المراكز بالنسبة إلى الصناعات الدفاعية التركية، وهي شركة قوية جدًا في الوقت نفسه في مجال الطيران.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول عقب جولة تفقدية في الشركة في قضاء "توزلا" التابع لولاية إسطنبول، وتابع خلالها اختبار محرك الصواريخ محلي الصنع.

وأشار إلى أن الشركة تتولى إنتاج قطع هامة جدًا لمقاتلات "إف-35″، كما أنها من مزودي كبرى شركات الطيران العالمية مثل "بوينغ" و"إيرباص".

وبيّن أن المحرك النفاث (Kale KTJ-3200) مخصص للصواريخ، وستعتمد عليه الصناعات الدفاعية التركية بدلًا من المحركات المستوردة.

وشدّد على أن الأنظمة التي تنتجها بلاده بدأت تغير مفاهيم الحرب، وباتت تتصدر حديث الإعلام العالمي بفضل النجاحات التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية.