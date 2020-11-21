القوات التركية تستعد للذهاب إلى أذربيجان

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن قوات بلاده ستذهب إلى أذربيجان في أقرب وقت، لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة أجراها رفقة كبار قادة الجيش إلى شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (TUSAŞ).

وأشار أكار إلى أن القوات البرية استكملت استعداداتها للذهاب إلى أذربيجان، لأداء مهامها إثر اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين باكو ويريفان.

وقال الوزير التركي إن الجيش الأذري حقق انتصارًا كبيرًا باستعادة أراضيه المحتلة من أرمينيا بعد نحو 30 عامًا.

ولفت إلى وجود محادثات بين تركيا وروسيا حول التطورات في كاراباخ.

وأضاف "قمنا ونقوم بكل ما يجب القيام به لحماية جميع حقوق ومصالح الأشقاء الأذريين والدفاع عنها".

كما أشار إلى أن تركيا تقوم بكل ما يلزم من أجل تعزيز نجاح الأتراك الأذريين.

وتابع "تمت الموافقة (من قبل البرلمان التركي) على المذكرة بشأن أذربيجان، واستعداداتنا استكملت في هذا الصدد".

وأوضح أنه "بموجب هذه المذكرة سيذهب جنودنا إلى أذربيجان لأداء مهامهم".

وزاد "قواتنا البرية بشكل خاص استكملت استعداداتها في هذا الصدد، كما أن قواتنا الجوية مستعدة لنقلها (إلى أذربيجان)".

وكان البرلمان التركي وافق على مذكرة الرئاسة التركية التي تطالب بإرسال قوات إلى أذربيجان.

وورد في المذكرة الموقعة من قبل أردوغان، "أن أفراد القوات المسلحة التركية ستؤدون مهامهم في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا معا بالمكان الذي تحدده أذربيجان، وفي أنشطة هذا المركز"، وأن أفرادا مدنيين سيشاركون في المهمة "حسب ما تقتضي الحاجة".

قوات حفظ السلام الروسية في إقليم كاراباخ (رويترز)

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، استكمال نقل قوات بلاده التي ستنتشر في إقليم كاراباخ.

وقال شويغو عقب لقائه الرئيس فلاديمير بوتين إنه تم استكمال إرسال الجنود الروس إلى المنطقة ويؤدون مهامهم حاليا.

وأضاف أنه منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ، أرسلت بلاده إلى المنطقة جنودا ومعدات عبر 250 رحلة جوية.

وأوضح أن بلاده أرسلت إلى 23 نقطة مراقبة، و1960 جنديا و552 مركبة، إضافة إلى معدات أخرى.

وفي سياق متصل، قال شويغو إنه "تم الانتهاء من الاتفاق مع الجانب التركي بشأن موقع ومهام المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في الأراضي الأذرية".

ووقعت أذربيجان وأرمينيا الأسبوع الماضي اتفاقاً برعاية روسيا، وضع حداً لأسابيع من المواجهات الدامية في كاراباخ، المنطقة الانفصالية في أذربيجان ذات الغالبية الأرمينية.

وبدأت روسيا في الأيام الأخيرة نشر قوات "حفظ سلام" بهدف مراقبة الاتفاق الذي يكرّس استعادة باكو لأراضٍ وينصّ على انسحاب الأرمن من بعض المناطق.

وتباحث مسؤولون أتراك وروس الجمعة والسبت في أنقرة في سير عمل هذا المركز، الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ افتتاحه وموقعه.