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سياسة|فرنسا

وسيم يوسف يثير الجدل بشأن كيفية الرد على الإساءة للنبي محمد (فيديو)

الداعية الإماراتي من أصول أردنية وسيم يوسف
الداعية الإماراتي من أصول أردنية وسيم يوسف
2/11/2020

وانتقد وسيم ما قال إنه دعوات لـ"القتل" للرد على الإساءة للنبي محمد والإسلام في فرنسا.

وقال وسيم إن "السبب في وصول الإسلام مشوها للغرب هو المسلمون أنفسهم لوجود فرق تقتل باسم الدين".

فيديو وسيم يوصف المثير للجدل

ووجه وسيم الانتقادات للحركات الفلسطينية "حماس" و"فتح" قائلا إنها تستوي مع حركات "القاعدة" و"تنظيم الدولة" و"الحوثيين" و"حزب الله"، والتي قال إنها "تقتل باسم الدين".

وقال وسيم إن "مجلة تشارلي إبدو نشرت رسوما مسيئة لنبي الله عيسى إلا أن أتباعه لم يواجهوا تلك الرسوم بالقتل".

وأثار فيديو وسيم يوسف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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