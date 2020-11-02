وسيم يوسف يثير الجدل بشأن كيفية الرد على الإساءة للنبي محمد (فيديو)

وانتقد وسيم ما قال إنه دعوات لـ"القتل" للرد على الإساءة للنبي محمد والإسلام في فرنسا.

وقال وسيم إن "السبب في وصول الإسلام مشوها للغرب هو المسلمون أنفسهم لوجود فرق تقتل باسم الدين".

فيديو وسيم يوصف المثير للجدل

ووجه وسيم الانتقادات للحركات الفلسطينية "حماس" و"فتح" قائلا إنها تستوي مع حركات "القاعدة" و"تنظيم الدولة" و"الحوثيين" و"حزب الله"، والتي قال إنها "تقتل باسم الدين".

وقال وسيم إن "مجلة تشارلي إبدو نشرت رسوما مسيئة لنبي الله عيسى إلا أن أتباعه لم يواجهوا تلك الرسوم بالقتل".

وأثار فيديو وسيم يوسف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المهرّج @waseem_yousef يزعم أن #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية لا علاقة لها بالدين، داعياً إلى مواجهة الشتائم بالتسامح حتى لا يبدو الإسلام دين انتقام، مبرّراً النظر إلى الإسلام بوصفه إرهابياً بوجود #حماس، وجماعات يقتل بعضها بعضاً، بحسب زعمه.

نقول له ولمن يعلفه:#مستمرون_في_مقاطعة_فرنسا pic.twitter.com/j5QEhsoPrQ — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) November 2, 2020

ولتعرفنهم في لحن القول

انت من هذا النوع والناس قد عرفوك وقلوك مثلك مثل عمرو خالد وخالد الجندي وغيرهم من مدغي العلم وهم ليسوا حتى بطلبته😎 https://t.co/bbWZSSm85q — YasBal (@YasBal1) November 2, 2020

الدفاع عن رسول الله ﷺ شرف..

لا يناله إلا من أكرمه الله بهذا الشرف..

اللهم اجعلنا منهم..#إلا_رسول_الله https://t.co/ihDE8xKkJO — محمد (@qgqy0qLX1ZPCez5) October 29, 2020

انت اخر شخص ممكن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم — shahad 🍁 (@shahad____9) October 29, 2020