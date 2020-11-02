ما هي خيارات ترمب في حال مغادرته البيت الأبيض؟

اعتاد دونالد ترمب على التباهي بحياته فيما قبل دخول معترك السياسة عبر تأكيد أنها كانت "حياة رائعة"، لكنه يتحفظ عن الإدلاء بأي موقف في شأن ما سيكون عليه الوضع في حال اضطر مرغما على الانسحاب من المجال.

وعلى ضوء السنوات الأربع المنصرمة، يمكن تخيل سيناريوهات عدة إلا واحدا: الانكفاء بصمت والابتعاد عن الأضواء.

عودة إلى عالم التلفزيون

إذا ما اضطر ترمب لمغادرة البيت الأبيض، قد يقع في إغراء العودة إلى عالم التلفزيون الذي كان أحد أعلامه في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن صيته ذاع كوكيل عقاري في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فإن برنامج "ذي أبرنتيس" كان مفتاح دونالد ترمب لدخول عالم الشهرة من بابه العريض.

فمن خلال مشاركته في إنتاج برنامج تلفزيون الواقع الذي قدمه بين عامي 2004 و2015، نجح ترمب في إظهار نفسه لملايين المشاهدين بصورة رجل أعمال محنك وصاحب كاريزما، رغم التقلبات في وضع إمبراطوريته العقارية.

وفي قاعة اجتماعات كبرى في برجه "ترمب تاور"، كان يستقبل القطب العقاري المشتركين ليستبعد واحدا منهم في كل حلقة، مستخدما عبارة باتت بمثابة طقس له "يو آر فايرد" (أنت مطرود).

وانتقد ترمب مرارا منذ وصوله إلى البيت الأبيض، موقف قناة "فوكس نيوز" معتبرا أنها لا تناصره بالقدر الكافي.

وكتب عبر تويتر قبل بضعة أشهر أن المشاهدين "يريدون بديلا الآن. وأنا كذلك".

وربما تشكل 2021 فرصة لإطلاق قناة جديدة (رغم أن الاستثمار الأساسي قد يكون عاملا غير مساعد في ذلك)، أو للاعتماد على خلال قنوات "صديقة" موجودة حاليا من بينها "وان أمريكا نيوز" و"نيوزماكس تي في".

المحاكم والسجن

قد يكون الأفق ملبدا أمام دونالد ترمب في حال اضطر لترك البيت الأبيض، إذ يشكّل محور تحقيقين في نيويورك قد يكون كل منهما مدخلا لملاحقة قانونية في حقه.

يدور الأول وهو تحقيق جنائي أطلقه مدعي عام مانهاتن سايرس فانس، حول مزاعم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية.

أما الثاني وهو تحقيق مدني أطلقته المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس فيسعى إلى التأكد من شبهات بشأن كذب مؤسسة ترمب في شأن حجم أصولها للحصول على قروض وامتيازات ضريبية.

هل يفعلها مجددا في 2024؟

لا شيء يمنع نظريا دونالد ترمب من الترشح مجددا للرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقبلة سنة 2024 في حال أخفق في استحقاق هذا العام.

ويمنع الدستور الأمريكي على أي رئيس تولي الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين، لكن تبوؤ سدة الرئاسة لولايتين غير متتاليتين يبقى احتمالا واردا لم ينجح فيه حتى اليوم سوى رجل واحد هو غروفر كليفلاند في نهاية القرن التاسع عشر.

فقد انتُخب كليفلاند لولاية أولى سنة 1884 ثم هُزم في الانتخابات التالية سنة 1888، ليعاد انتخابه في ولاية رئاسية جديدة في 1892. وتعرّف كتب التاريخ عنه على أنه الرئيس الثاني والعشرون وأيضا الرابع والعشرون للولايات المتحدة.

وإضافة إلى العقبات السياسية المتعددة التي تحول دون تحقق هذه الفرضية (خصوصا من داخل الحزب الجمهوري الذي قد يسعى لطي صفحة ترمب)، قد تكون مسألة العمر عقبة أمام ذلك.

فقد كان غروفر كليفلاند في سن 56 عاما في بداية ولايته الثانية، فيما ترمب سيكون قد بلغ الثامنة والسبعين في 2024.

الذهاب بعيدا

بنبرته الاستفزازية أو الساخرة المعهودة، تحدث الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون في الأشهر الماضية عن "مسارات" عدة قد يسلكها.

ففي يونيو/حزيران، تطرق ترمب مازحا إلى إمكان قيامه برحلات برية مع زوجته ميلانيا.

وقال "ربما سأذهب إلى نيويورك للمرة الأولى بالبر مع السيدة الأولى. أظن أني سأشتري سيارة تخييم وأسافر مع السيدة الأولى".

وفي سياق أقل رومانسية، قطع ترمب قبل أيام تجمعا انتخابيا كان يعقده في بنسلفانيا لتأمل شاحنات مركونة في البعيد.

وقال "يا لجمال هذه الشاحنات! هل تظنون أني قد أركب إحداها لأذهب بعيدا؟ سأرغب في ذلك حقا، فقط القيادة والتنقل على الطرقات".

وخلال زيارة إلى "ذي فيلدجز"، أكبر مجتمع للمتقاعدين في فلوريدا، تحدث ترمب عن فرضية تعكس ميلا أكبر للهدوء. وقال "سأنتقل للعيش في ذي فيلدجز. الفكرة ليست سيئة لا بل أنها تروق لي كثيرا".

وتبقى فرضية راديكالية أكثر، تتمثل في إمكان الهجرة.

فقد قال ترمب قبل أسابيع "لن أكون في وضع جيد" في حال الخسارة أمام جو بايدن "النائم" كما يحلو للرئيس الأمريكي وصفه. وأضاف "قد أضطر لمغادرة البلاد".