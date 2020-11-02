"شكرا ماما أمريكا وخالتو إسرائيل".. سخرية مواطن سوداني من تفاقم أزمة الوقود (فيديو)

وبث المواطن السوداني "الجاك محمد حامد"، عبر صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو بينما كان في إحدى محطات البنزين لتزويد سيارته بالوقود، ورصد المشهد، ساخرا من الزحام وعدم توافر الوقود رغم غلائه.

وقال حامد ساخرًا "بعد 5 كيلو (متر) وصلت الصف. 70 عربية بس واقفين. شايفين البنزين متوفر. قبل ما أشكر عبدالله حمدوك (رئيس الوزراء السوداني)، أحب أشكر ماما أمريكا وخالتو إسرائيل اللي وفرت لنا البنزين، مبروك 540 جنيه الغالون الواحد، مبروك للسودان".

واستطرد "مبروك رفع الحظر لدولتنا والحمد لله، كنت من قبل بفوّل السيارة بالكامل بـ180 جنيه، شكرا لحمدوك، الدولة بقت خلاص ماشية فل، الحمد لله".

وأرفق حامد الفيديو بعبارة "شكرًا وزير الخارجية، أي شكرًا ليك كتير عشان حققت المخطط بنسبة 100%.. ملحوظة الغالون 540 والتفويل 7000".

وكذّب الاصطفاف الطويل للسيارات التوقعات بأن خطة تحرير الأسعار ستكون وسيلة للحد من الأزمة، وإجبار التجار في السوق السوداء والمهربين على التوقف، وهي المبررات التي ظلت تسوقها الحكومة لمضاعفة الأسعار.

هذا الأمر الذي أشاع موجة من الغضب والاستياء وسط المواطنين، بينما تتضاعف المخاوف من الآثار المترتبة على هذا القرار وعلى رأسها تضاعف أسعار السلع وخدمات النقل العام إلى أرقام عالية.

وفي أغسطس/ آب الماضي أجازت الحكومة الانتقالية موازنة معدلة للعام الجاري تشمل رفع الدعم عن المحروقات وتحرير سعر الصرف.

ووفقا لإحصائيات رسمية فإن إنتاج السودان من النفط يقدر بنحو 60 ألف برميل يوميا. ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية.