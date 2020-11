رئيس منظمة الصحة العالمية في الحجر إثر مخالطته مصابا بكورونا

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهرَ نتيجة إيجابية لفحص كوفي—19، وقال " أنا بخير ولم تظهر (عليّ) أي أعراض، لكن سأعزل نفسي خلال الأيام المقبلة، تماشياً مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وسأعمل من المنزل".

وأضاف "من المهم جداً أن نمتثل جميعنا للتوصيات الصحّية، فبهذه الطريقة نكسر سلاسل انتقال كوفيد-19 ونمحو الفيروس ونحمي النظم الصحية".

وفي حديثه من جنيف اليوم الاثنين، حث تيدروس القادة في جميع أنحاء العالم على اتباع نصائح الخبراء وسط "ارتفاع مقلق في عدد الحالات ودخول المستشفيات في أوربا وأمريكا الشمالية".

