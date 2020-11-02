البث الحي
سياسة

رئيس منظمة الصحة العالمية في الحجر إثر مخالطته مصابا بكورونا

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
2/11/2020

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهرَ نتيجة إيجابية لفحص كوفي—19، وقال " أنا بخير ولم تظهر (عليّ) أي أعراض، لكن سأعزل نفسي خلال الأيام المقبلة، تماشياً مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وسأعمل من المنزل".
وأضاف "من المهم جداً أن نمتثل جميعنا للتوصيات الصحّية، فبهذه الطريقة نكسر سلاسل انتقال كوفيد-19 ونمحو الفيروس ونحمي النظم الصحية".

وفي حديثه من جنيف اليوم الاثنين، حث تيدروس القادة في جميع أنحاء العالم على اتباع نصائح الخبراء وسط "ارتفاع مقلق في عدد الحالات ودخول المستشفيات في أوربا وأمريكا الشمالية".

وكان تيدروس في الخطوط الأمامية في إطار المبادرات التي أطلقتها المنظّمة الصحّية التابعة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص وأصاب أكثر من 46 مليونا حول العالم منذ ظهوره في الصين نهاية 2019.

وفي أوائل أكتوبر/ تشرين أول، دافع تيدروس بقوة عن العمل الذي أنجزته المنظمة المتهمة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم الكفاءة في إدارة الوباء.

وأكد وزير الصحة والخارجية الإثيوبي السابق، البالغ من العمر 55 عامًا، على مدى شهور أن لكل شخص دورًا في وقف انتشار الفيروس.

وتحضّ منظمة الصحة العالمية جميع الأفراد على الاهتمام بغسل اليدين، ووضع كمامات، والحرص على التباعد الجسدي، كما تدعو السلطات إلى العمل على اكتشاف حالات الإصابة، وعزلها، وإخضاعها لفحوص، ومعالجتها، ثم تتبع مخالطيها، ووضعهم في الحجر الصحي.

واضطرار تيدروس نفسهُ إلى البقاء في الحجر الصحي بسبب تعرّضه المحتمل للفيروس، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الهجمات على منظمة الصحة العالمية والتدابير التي توصي بها.

وتُكثّف الدول الأوربية التي أصبحت مرة أخرى بؤرة لجائحة كوفيد-19 القيود أو اجراءات الإغلاق، مثيرةً غضب مواطنيها الذين يعبرون بشكل متزايد عن نفاد صبرهم، كما حصل في اسبانيا حيث تقع مواجهات متكررة مع قوات الأمن.

وفي كل أنحاء أوربا، ارتفع عدد الإصابات الإضافية بنسبة 41 في المئة خلال أسبوع، مما يشكل نصف الحالات المسجلة في الأيام السبعة الماضية في العالم. 

وهذا الارتفاع في الحالات قد يستنفد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ويدفع الحكومات إلى تضييق حرية تنقل مواطنيها مرة أخرى  وإغلاق قطاعات كاملة من الاقتصاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)

أثناء زيارة "مختلفة" لفرنسا.. بومبيو: تصرفات تركيا "عدوانية للغاية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا وصفت "بغير العادية" (رويترز)

ترمب طلب خيارات لمهاجمة مواقع نووية إيرانية

ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي