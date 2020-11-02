رئيس بيلاروسيا: ماكرون تعمد إهانة المسلمين بدعمه الرسوم المسيئة للنبي

وانتقد لوكاشينكو، في تصريح صحفي بالعاصمة مينسك، موقف نظيره الفرنسي المناهض للمسلمين والمدافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد، التي نشرتها مجلة شارلي إبدو الساخرة.

وأضاف أنه من غير المقبول إطلاقًا التدخل في المشاعر الدينية للناس وخاصة المسلمين، فنحن نعلم أن المسلمين يغضبون بسرعة ويبدون ردة فعل عندما يتعرضون للإهانة، هل يُعقل أن ماكرون لا يعلم ذلك؟ مؤكدًا أن بلاده لن تسمح أبدًا بإهانة أصحاب المعتقدات أيًّا كانت.

وأشار إلى أن بلاده لديها تعاون نشط مع أتباع الديانات الأخرى، مستشهدًا ببناء مسجد للمسلمين في مينسك.

وأكد عدم جلب المسلمين أية مشاكل لبلاده، وأنهم كانوا يدعمون الدولة ورئيسها في كل انتخابات، مضيفًا "لن نسمح أبدًا بما قام به ماكرون مؤخرًا في إعلانه بشأن حرية التعبير والمشاعر الدينية".

وأردف: "رأيتم تصريحاته (ماكرون) بشأن حرية التعبير أليس كذلك؟ لا تلمس النبي (محمد)، ماذا سيفيدك انتقاد المسلمين في بلدك؟".

واستطرد: "ربما يحتاج ماكرون إلى وساطة بينه وبين المسلمين، يمكنني مساعدته في هذا الخصوص؛ فلدي علاقات جيدة جدًا مع المسلمين، وتمتد إلى ما قبل 20 عامًا".

وشهدت فرنسا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر صور ورسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وقال ماكرون، في 21 من أكتوبر/تشرين الأول، إن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.

وبعد دعوات المقاطعة القوية للمنتجات الفرنسية في البلدان الإسلامية احتجاجًا على تصريحاته، تراجع ماكرون خطوة، وقال في حوار مع قناة الجزيرة، السبت، إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه الرسوم (المسيئة).

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