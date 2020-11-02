دخل الخدمة في الجيش التركي.. "درع إيلتر" نظام للكشف عن الطائرات المسيّرة وتحييدها (فيديو)

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فاتح أصلان، للأناضول، إنها تأسست في أنقرة عام 2017، وتواصل أنشطتها في مجمع الأعمال المرتبطة بتقنيات المعلومات.

وأضاف أصلان، أن شركته تعمل بمجال إنتاج الوسائط الدفاعية منذ 3 سنوات، حيث تركز منذ فترة على تقنيات طارد الطائرات المسيرة.

وأوضح أن أنظمة الشركة للكشف عن المسيرات والوقاية منها، تستطيع إنتاج حلول أكثر مرونة وفاعلية وذكاء ولا تضر بالصحة، عكس نماذج البنادق الشائعة الاستخدام.

رصد للمسيرات وتحييدها

وذكر المتحدث، أن النظام المطور من قبل شركته، يعرف بـ"درع إيلتر"، حيث يعمل على اكتشاف ورصد الطائرات المسيرة، وتحييدها.

ولفت إلى أن النظام جرى تجريبه في بعض الميادين لمدة عام واحد، وأثبت مستوى عالٍ من الأداء والقدرة على رصد وتحييد الطائرات المسيرة.

وأردف "أنهت شركتنا تسليم رئاسة الجمهورية والقوات البرية بالجيش التركي وقوات الدرك، ما يقارب 350 قطعة من نظام درع إيلتر لرصد وتحييد المسيرات".

وأكد أن النظام سيدخل الخدمة فعليا في الجيش التركي وقوات الدرع (خاصة) اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحول عمل النظام، أفاد أصلان "النظام يعمل بشكل تلقائي، حيث يبدأ بحجب ترددات الطائرات المسيرة فور اكتشافها".

واستدرك "هناك أيضا نسخة ثانية من هذا النظام مزودة برادار، نسعى لإدخالها إلى القوات المسلحة خلال العام المقبل".

وأكد القدرة التامة لنظام "درع إيلتر"، في رصد كافة أنواع الطائرات المسيرة وتحييدها، باستثناء المركبات ذاتية القيادة.

واستدرك "أما بخصوص النسخة الجديدة، فإن رادارها يمتلك القدرة على اكتشاف جميع أنواع الأجسام الطائرة من دون استثناء".

انتحال الترددات

واستطرد "يمكن للأنظمة التي قمنا بتطويرها اكتشاف وتحييد جميع أنواع الطائرات المسيرة في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات".

واستدرك "النظام يحتوي على ميزة مهمة جدا مثل القدرة على انتحال الترددات للسيطرة على المسيرات، وتمكينها من الهبوط في المناطق المطلوبة".

وتابع قائلا "كما يمكن الاستفادة من هذه التقنية في تغيير إحداثيات الأماكن المستهدفة، من خلال تزويدها بإحداثيات وهمية".

ونوه بأن شركته نجحت في تطوير نظام يعرف بـ"إيلتر – 2″، لمواجهة التهديدات الصادرة عن الطائرات المسيرة، التي يجري التحكم فيها عبر الأقمار الاصطناعية.

وذكر أن النظام قادر على التحكم بالمسيرات الموجودة ضمن دائرة نصف قطرها يصل 150 كيلومترا تقريبا، بواسطة استخدام "نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية".

وأعلن عن تلقيهم طلبات كبيرة من قبل الجيش التركي في هذا الخصوص، حيث أمام شركته "عامان من العمل المكثف لتلبية تلك الطلبات".

وأكد أن شركته تقيم علاقات تجارية وثيقة مع بعض الشركات الأوربية، حيث تعتزم تصدير منتجاتها إلى أوربا اعتبارا من يونيو/ حزيران 2021.