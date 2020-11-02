البث الحي
سياسة|تركيا

دخل الخدمة في الجيش التركي.. "درع إيلتر" نظام للكشف عن الطائرات المسيّرة وتحييدها (فيديو)

2/11/2020

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فاتح أصلان، للأناضول، إنها تأسست في أنقرة عام 2017، وتواصل أنشطتها في مجمع الأعمال المرتبطة بتقنيات المعلومات.

وأضاف أصلان، أن شركته تعمل بمجال إنتاج الوسائط الدفاعية منذ 3 سنوات، حيث تركز منذ فترة على تقنيات طارد الطائرات المسيرة.

وأوضح أن أنظمة الشركة للكشف عن المسيرات والوقاية منها، تستطيع إنتاج حلول أكثر مرونة وفاعلية وذكاء ولا تضر بالصحة، عكس نماذج البنادق الشائعة الاستخدام.

رصد للمسيرات وتحييدها

وذكر المتحدث، أن النظام المطور من قبل شركته، يعرف بـ"درع إيلتر"، حيث يعمل على اكتشاف ورصد الطائرات المسيرة، وتحييدها.

ولفت إلى أن النظام جرى تجريبه في بعض الميادين لمدة عام واحد، وأثبت مستوى عالٍ من الأداء والقدرة على رصد وتحييد الطائرات المسيرة.

وأردف "أنهت شركتنا تسليم رئاسة الجمهورية والقوات البرية بالجيش التركي وقوات الدرك، ما يقارب 350 قطعة من نظام درع إيلتر لرصد وتحييد المسيرات".

وأكد أن النظام سيدخل الخدمة فعليا في الجيش التركي وقوات الدرع (خاصة) اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحول عمل النظام، أفاد أصلان "النظام يعمل بشكل تلقائي، حيث يبدأ بحجب ترددات الطائرات المسيرة فور اكتشافها".

واستدرك "هناك أيضا نسخة ثانية من هذا النظام مزودة برادار، نسعى لإدخالها إلى القوات المسلحة خلال العام المقبل".

وأكد القدرة التامة لنظام "درع إيلتر"، في رصد كافة أنواع الطائرات المسيرة وتحييدها، باستثناء المركبات ذاتية القيادة.

واستدرك "أما بخصوص النسخة الجديدة، فإن رادارها يمتلك القدرة على اكتشاف جميع أنواع الأجسام الطائرة من دون استثناء".

انتحال الترددات

واستطرد "يمكن للأنظمة التي قمنا بتطويرها اكتشاف وتحييد جميع أنواع الطائرات المسيرة في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات".

واستدرك "النظام يحتوي على ميزة مهمة جدا مثل القدرة على انتحال الترددات للسيطرة على المسيرات، وتمكينها من الهبوط في المناطق المطلوبة".

وتابع قائلا "كما يمكن الاستفادة من هذه التقنية في تغيير إحداثيات الأماكن المستهدفة، من خلال تزويدها بإحداثيات وهمية".

ونوه بأن شركته نجحت في تطوير نظام يعرف بـ"إيلتر – 2″، لمواجهة التهديدات الصادرة عن الطائرات المسيرة، التي يجري التحكم فيها عبر الأقمار الاصطناعية.

وذكر أن النظام قادر على التحكم بالمسيرات الموجودة ضمن دائرة نصف قطرها يصل 150 كيلومترا تقريبا، بواسطة استخدام "نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية".

وأعلن عن تلقيهم طلبات كبيرة من قبل الجيش التركي في هذا الخصوص، حيث أمام شركته "عامان من العمل المكثف لتلبية تلك الطلبات".

وأكد أن شركته تقيم علاقات تجارية وثيقة مع بعض الشركات الأوربية، حيث تعتزم تصدير منتجاتها إلى أوربا اعتبارا من يونيو/ حزيران 2021.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)

أثناء زيارة "مختلفة" لفرنسا.. بومبيو: تصرفات تركيا "عدوانية للغاية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا وصفت "بغير العادية" (رويترز)

ترمب طلب خيارات لمهاجمة مواقع نووية إيرانية

ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي