دبلوماسية بريطانية تستشهد بمقولة لأبي بكر الصديق وتثير تفاعلا واسعا.. ماذا قالت؟

ونشرت دياز تغريدة على حسابها في تويتر، قالت فيها "يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه".

يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه:"لا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه.."يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد #قمة_العمل_المناخي26 في المملكة المتحدة🇬🇧العام المقبل.من واجبنا الحفاظ على🌎.لنعالج معا ظاهرة #تغير_المناخ pic.twitter.com/4KpmOaBZAv — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) November 1, 2020

وأضافت دياز "يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي (رقم) 26، التي ستقام في بريطانيا العام المقبل"، وتابعت "من واجبنا الحفاظ على كوكب الأرض لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ".

يذكر أن بريطانيا تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني العام المقبل، وذلك بعد تأجيل القمة التي كان من المزمع إقامتها وقت لاحق من هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.