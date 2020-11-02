حادث تصادم مروع يحصد أرواح 7 مصريين في البدرشين بالجيزة (فيديو)

ووقع الحادث المروع أمس الأحد على طريق المريوطية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص بينهم أطفال، بينما أصيب 11 آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات.

وسجلت إحدى كاميرات المراقبة الاصطدام، الذي تبين أنه وقع نتيجة السرعة الزائدة من سائق الميكروباص ليصدم بقوة السيارة الأخرى "الفان" التي دُهست بين الميكروباص وسيارة نقل ثقيل تصادف مرورها وقت الحادث.

ووفق وسائل إعلام مصرية، كانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق المريوطية أمام قرية أبو صير بالبدرشين، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وبينت التحريات أن إحدى السيارتين كان يستقلها عدد من الطلاب في طريقهم إلى المعهد الأزهري الذي يدرسون به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، بينما تمت إزالة أثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأمرت النيابة بتسليم جثث الضحايا لذويهم وصرحت بالدفن كما طلبت تحريات المباحث الجنائية وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة والفحص وتحديد أسباب الحادث.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،قد أصدر في يونيو/حزيران الماضي النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات لعام 2019.

وبحسب النشرة ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%.

وبلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.

وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.

وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

وكان تقرير لوزارة النقل والمواصلات في مصر، نشرته الصحف المصرية قد كشف أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) عام 2017.