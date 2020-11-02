تركيا.. إنقاذ طفلة عمرها 3 سنوات بعد 65 ساعة من زلزال إزمير (فيديو)

ونجحت الفرق المختصة في إخراج الطفلة "أليف برينتشاك" من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتعتبر أليف الشخص رقم 106 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.

سبحانك يا ربي يا قادر

بعد ٦٥ ساعة تحت أنقاض المباني المهدمة

انقاذ طفلة ٣ سنوات pic.twitter.com/YiWT0rMn0O — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) November 2, 2020

وفي تغريدة على تويتر، أعرب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عن شكره لله على تمكنهم من إنقاذ الطفلة.

يذكر أن والدة الطفلة أليف وثلاثة من إخوتها تم إخراجهم من تحت الأنقاض بعد يوم من وقوع الزلزال، حيث توفي أحد إخوتها بينما يتلقى الباقون مع أمهم الرعاية الصحية اللازمة.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" في ولاية إزمير، غربي تركيا، وكان مركزه في بحر إيجه شمال شرقي جزيرة ساموس اليونانية.

وصباح الإثنين، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 81.

وقالت السلطات التركية إن 79 قتلوا، جميعهم في إزمير، في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس.

وذكرت أفاد أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء للمتضررين، مضيفة أن 962 شخصا أصيبوا في الزلزال.

وأوضحت الإدارة أن أكثر من 740 متضررا خرجوا من المستشفيات حتى الآن.