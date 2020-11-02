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سياسة|تركيا

بعد 58 ساعة تحت الأنقاض.. إخراج طفلة على قيد الحياة في إزمير التركية (فيديو)

زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غربي تركيا
زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غربي تركيا
2/11/2020

وقالت السلطات التركية إن 79 قتلوا، جميعهم في إزمير، في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.

وذكرت "آفاد" أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن أيواء للمتضررين، مضيفة أن 962 شخصاً أصيبوا في الزلزال.

وأشارت الإدارة، في بيان، إلى استكمال علاج 743 شخصًا في المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال.

وأوضحت آفاد أن 219 شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وذكرت وكالة الأناضول صباح اليوم أنه تم إنقاذ طفلة في الثالثة من العمر بعد قضائها 65 ساعة تحت الأنقاض. كما أظهر مقطع فيديو إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بعد قضائها 58 ساعة تحت الأنقاض. 

وذكرت الوكالة أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في ثمانية مبانٍ سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة.

وكشفت الإدارة أن المنطقة شهدت ألفا و120 هزة ارتدادية، قوة 43 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.

المصدر : وكالات
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