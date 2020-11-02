المجمع الانتخابي الأمريكي.. كيف يمكن أن يفوز مرشح رغم خسارته التصويت الشعبي بملايين الأصوات؟

ويمهد ذلك الطريق لما يُتوقع أن تكون أعلى مشاركة في الانتخابات في التاريخ الحديث، وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت الرسمي.

ويشكل هذا الرقم القياسي 69 في المئة من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات العام 2016.

"جميل"

في ليلة 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وبكلمة "جميل" وصف دونالد ترمب حديث العهد في معترك السياسة فوزه المفاجئ على منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة، لكن تفاصيل الفوز ليست بهذا الوضوح.

فوزيرة الخارجية السابقة حصلت على قرابة ثلاثة ملايين صوت أكثر مما حصل عليه منافسها الجمهوري.

لكن بفوزه الضئيل في ولايات حاسمة تخطى ترمب عتبة 270 صوتا الضرورية من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بمقعد البيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون

ومع اقتراب استحقاق 3 من نوفمبر/تشرين الثاني، الذي يتواجه فيه ترمب مع الديمقراطي جو بايدن، فإن قواعد هذا النظام المبهم، وإن كان برأي البعض عفا عليه الزمن، تعود إلى الواجهة.

ما هي الحاجة إلى المجمع الانتخابي؟

يلتقي أعضاء المجمع الانتخابي وعددهم 538 في عواصم ولاياتهم مرة كل أربع سنوات بعد الانتخابات الرئاسية لتحديد الفائز

يتعين على مرشح رئاسي أن يحصل على الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة، أي 270 من 538 صوتا، للفوز.

ويعود هذا النظام إلى دستور 1787، الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة.

وكان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يرون في ذلك تسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من قبل الكونغرس وفق نظام اعتبروه غير ديمقراطي.

ورفعت إلى الكونغرس على مر العقود مئات المقترحات لإجراء تعديلات أو لإلغاء الهيئة الناخبة، إلا أن أيا منها لم يمر.

وعاد النقاش مجددا مع فوز ترمب. وفي حال كان سباق 2020 مثيرا للقلق، فسيتجدد الحديث بالتأكيد عن المجمع الانتخابي.

من هم كبار الناخبين الـ538؟

غالبيتهم مسؤولون منتخبون أو مسؤولون في أحزابهم، لكن أسماءهم لا تظهر في بطاقات الاقتراع، وهوياتهم غالبا غير معروفة للناخبين.

ولكل ولاية عدد من كبار الناخبين يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب (حسب عدد سكان الولاية) وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية بغض النظر عن الحجم).

لكاليفورنيا مثلا 55 من كبار الناخبين، ولتكساس 38. أما الولايات الأقل كثافة سكانية مثل آلاسكا وديلاوير وفيرمونت ووايومينغ فلكل منها ثلاثة ناخبين كبار.

ويمنح الدستور الولايات حرية أن تقرر آلية اختيار كبار الناخبين. في كافة الولايات باستثناء نبراسكا وماين، فإن المرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات يحصل على أصوات جميع كبار الناخبين.

مؤسسة مثيرة للجدل

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 فاز ترمب بـ306 من أصوات كبار الناخبين. ووقع ملايين الأمريكيين الساخطين على عريضة تدعو كبار الناخبين الجمهوريين إلى قطع الطريق عليه. لكن المساعي باءت بالفشل في غالبيتها، لأن عضوين فقط في تكساس التزما بالدعوة ما ترك ترمب مع 304 أصوات.

وندد الجمهوريون بالخطوة بوصفها محاولة بائسة من ناشطين رافضين قبول الهزيمة.

والوضع الاستثنائي في 2016 المتمثل في خسارة الاقتراع الشعبي ورغم ذلك الفوز بالانتخابات، لم يكن غير مسبوق. فخمسة رؤساء سابقين وصلوا إلى البيت الأبيض بهذه الطريقة.

وكان أولهم جون كوينسي آدامز عام 1824 أمام أندرو جاكسون. وقبل فترة غير بعيدة شهدت انتخابات 2000 التباسا كبيرا بين جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور.

وكان غور فاز بفارق 500 ألف صوت عن بوش على المستوى الوطني، لكن عندما فاز بوش بأصوات فلوريدا ارتفع مجموع أصوات الهيئة الناخبة إلى 271 ما حسم الرئاسة لصالحه.

عملية تصويت حقيقية أم مجرد إجراء شكلي؟

لا شيء في الدستور الأمريكي يرغم كبار الناخبين على التصويت باتجاه أو بآخر. وإذا كانت بعض الولايات ترغمهم على احترام نتائج التصويت الشعبي وامتنعوا عن ذلك، يمكن معاقبة "غير النزيهين" بغرامة.

لكن في 2020 قضت المحكمة العليا أنه بإمكان الولايات معاقبة كبار الناخبين الذين يمتنعون عن التصويت، بوضع قوانين ترغمهم على الاقتراع حسب نتيجة التصويت الشعبي في تلك الولاية.

بين 1796 و2016، أعطى 180 من كبار الناخبين أصواتهم إلى غير المرشح الرئاسي أو نائبه الفائز بالولاية. لكن الناخبين الرافضين لنتائج التصويت لم يؤثروا أبدا على النتيجة النهائية لهوية الرئيس المقبل.

موعد اجتماع الهيئة الناخبة

يجتمع كبار الناخبين في ولاياتهم في 14 من ديسمبر/كانون أول لاختيار رئيس ونائب رئيس.

وذلك التاريخ حدده القانون الأمريكي الذي ينص على أن "يجتمعوا ويدلوا بأصواتهم في أول يوم إثنين بعد ثاني يوم أربعاء من ديسمبر/كانون الأول".

في 6 من يناير/كانون الثاني 2021 يثبت الكونغرس الفائز بالرئاسة الذي يؤدي اليمين في 20 من الشهر نفسه.