أوقع قتلى وجرحى.. اللحظات الأولى لإطلاق النار على معبد يهودي في النمسا (فيديو)

وقال كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي لتلفزيون (أو.آر.إف) إن السلطات تعتقد أن إطلاق النار الذي وقع في فيينا هو هجوم "إرهابي"، حيث أصيب عدد من الأشخاص ومن المعتقد أن البعض قتلوا.

وقال: "يمكنني في الوقت الحالي تأكيد أننا نعتقد أن هذا هجوم إرهابي واضح، والهجوم لا يزال قائما".

ودعت الشرطة النمساوية إلى تجنب الأماكن العامة بعد الهجوم المسلح قرب كنيس يهودي وسط العاصمة.

وأعلنت الشرطة النمساوية على "تويتر" مساء الاثنين، عن إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في قلب العاصمة فيينا مرجحة وقوع هجوم على معبد يهودي.

وقالت وزارة الداخلية كما نقلت عنها وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) إن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر".

وقالت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) نقلا عن وزارة الداخلية إن شرطيا أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا مساء الاثنين.

وقال شاهد عيان ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى "شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا وكان يطلق النار بوحشية"، ووصلت الشرطة عندها إلى المكان وردت.

وأورد شاهد آخر أن "ما لا يقل عن خمسين عيارا ناريا" تم إطلاقها.

وذكرت صحيفة "كرونين تسايتونج" أن شرطيا يحرس الكنيس الرئيسي بالمدينة أصيب.

وقال أوسكار دويتش رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على "تويتر" إنه ليس واضحا ما إذا كان المعبد والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار، كما أوضح أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.

وقالت صحيفة "كرونين تسايتونج" إن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة، كما ذكرت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.

ولا تزال ملابسات الواقعة غير معروفة، ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان وراء الهجوم شخص واحد أو عدة أشخاص.

وكانت مقاطع فيديو، بثتها محطة "أوإي 24″، أظهرت قناصا مقنعا يطلق رصاصتين على الأقل في شارع مفتوح. وفي مقطع آخر بركة دماء كبيرة قبالة أحد المطاعم.

وكتبت الشرطة النمساوية على "تويتر": "نحن منتشرون بكل القوات المتاحة، من فضلكم تجنبوا الساحات العامة في المدينة".

وقد لاذ العديد من الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الطريق، وهم مذعورون.

كما ناشدت الشرطة الجمهور عدم رفع فيديوهات أو صور عن الحادثة وقالت "لا تنشروا فيديوهات أو صورا في وسائل التواصل الاجتماعي لأن ذلك يهدد قوات الأمن والسكان المدنيين أيضا".