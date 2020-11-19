العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

أفاد مسؤول بمحافظة طنجة المغربية (أقصى الشمال)، الخميس، أن القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا، "أقدم على الانتحار" داخل مقر إقامته بالقنصلية الواقعة بشارع الحرية بالمدينة.

وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول المغربي، مفضلًا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن"القنصل العام الفرنسي بطنجة أقدم على الانتحار"، دون تقديم تفاصيل.

وفور الحادث، توجه أفراد من الشرطة المغربية المختصة إلى المكان للبحث في الملابسات المحيطة بهذا الحادث المفاجئ.

وتداولت وسائل إعلام مغربية، الخميس، خبر انتحار الدبلوماسي الفرنسي (55 عامًا)، الذي عُيِّن قنصلًا قبل شهرين، خلفًا للقنصل السابق تيري فلات.

وذكر الإعلام المغربي، أن "القنصل العام الفرنسي، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته، وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس".

وقال موقع "Le360" (مقرب من السلطات) إن "القنصل العام الفرنسي، كان قد طلب إعفاءه من مهامه، بعد تعيينه في منصبه الدبلوماسي، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي".

وشهد محيط القنصلية الفرنسية بالمحافظة استنفارًا أمنيًا، صباح الخميس، حيث فتحت السلطات المغربية تحقيقًا في الحادث، وفق الإعلام المحلي.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الموضوع من طرف السلطات المغربية أو الفرنسية، حتى الآن.

في حين، كتبت السفارة على توتير "ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19 نوفمبر تشرين الثاني".

واكتفت السفارة بنقل تعزية العاملين فيها إلى عائلته وأصدقائه دون ذكر المزيد من تفاصيل الوفاة.

ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا ، القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19نونبر. يشاطر جميع العاملين في السفارة الفرنسية عائلته وأقربائه وأصدقائه أحزانهم ويتقدمون لهم بأحر التعازي.

تشكر السفارة جميع من عبروا عن تضامنهم. pic.twitter.com/lfP3emS0zY — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) November 19, 2020

ولا تعرف الأسباب وداوفع الانتحار، إلا أن الموقع قال إن القنصل كان يعيش مشاكل خاصة وتقدم بطلب إعفائه من مهامه الدبلوماسية لسفير فرنسا بالمغرب، رغم مرور أسابيع قليلة على تعيينه في منصبه.