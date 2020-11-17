نجل العودة يكشف عن انتهاكات بحق والده في سجون السعودية

قال عبد الله نجل الداعية السعودي، سلمان العودة، مساء الإثنين، إن "انتهاكات بسجن والده (63 عاما)"، أدت لمضاعفات صحية في سمعه وبصره.

وأوضح عبد الله العودة، المتواجد خارج السعودية، أنه "عقدت جلسة (قضائية) سرية في أجواء أمنية صارمة داخل المحكمة المتخصصة بالرياض في قضية الوالد سلمان العودة".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الموثق بـ"تويتر": "في الجلسة تحدثت النيابة عن تكرار نفس الكلام والمطالب البشعة"، في إشارة لمطالبة سابقة منها بإعدام العودة.

وتابع: "والدي لايزال في حبسه الانفرادي منذ لحظة اعتقاله قبل ثلاث سنوات ونصف (العام)".

وقال نجل العودة: "سأنشر لاحقاً تفاصيل مهمة عن انتهاكات في السجن أدت لمضاعفات صحية على الوالد في سمعه وبصره"، دون تسمية محبسه.

اليوم عقدت جلسة سرّية في أجواء أمنية صارمة داخل المحكمة المتخصصة بالرياض في قضية الوالد #سلمان_العودة والذي لايزال في حبسه الإنفرادي منذ لحظة اعتقاله قبل ثلاث سنوات ونصف! في الجلسة تحدثت عن النيابة بتكرار نفس الكلام والمطالب البشعة. — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 16, 2020

وفي سبتمبر/أيلول 2017، اعتقلت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم، سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

والأربعاء، نقل نجل العودة مقطع فيديو قصير، يظهر فيه اتصال والده بأسرته، قبيل أيام من جلسة محاكمته الاثنين.



وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، جلسة لمحاكمة العودة، بعد دقائق من انطلاقها، إلى اليوم الاثنين، وفق نجل العودة.