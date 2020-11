اعتقال وطرد مرشحة كونغرس سابقة مسلمة من طائرة أمريكية (فيديو)

تعرضت الناشطة أماني الخطاطبة، مؤسسة موقع "فتاة مسلمة" للاعتقال والطرد من على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، بسبب عدم تقبل أحد الركاب تواجدها.

وبحسب ما روت أماني في سلسلة تغريدات لها عبر تويتر، فإنها تعرضت إلى الطرد والاعتقال لمدة 4 ساعات، بسبب عدم تقبل أحد ركاب الدرجة الأولى في الطائرة تواجدها.

ووصفت أماني التجربة بأنها "الأكثر جنونا"، وقالت: "أصر رجل أبيض يقف خلفي على تجاوز دوري في الصف، لأني كنت ما أزال أخلع حذائي ليتم فحصه أمام جهاز المراقبة".

I had the craziest experience in TSA this morning. An entitled white man behind me insisted on cutting me in line because I was “still taking my shoes off.” When I said he could wait like everyone else, he started going off about how he’s “pre check” and “first class” 1/3 — AMANI (@AMANI2020) November 14, 2020

وأضافت: "عندما قلت له أنه يمكنه الانتظار مثل أي شخص آخر، بدأ في الحديث عن أنه أجرى فحصا مسبقا وأنه من ركاب الدرجة الأولى، ووضع أغراضه أمام أغراضي، وركض من خلال الآلة ولم يتحرك أحدا من أفراد الأمن".

وقالت إن أفراد الأمن لم يكتفوا بالصمت "بل كان لدى أحدهم الجرأة ليقول لي: توقفي عن الكلام".

وأشارت أماني، التي ترشحت في السابق للكونغرس، إلى إمكانية اعتقالها لو كانت هي كمسلمة من فعلت مثل ذلك الرجل.

ونشرت المرشحة السابقة للكونغرس مقطع فيديو لمدير الخطوط الجوية في المطار وهو يحاول إنزالها "لأن هناك راكبا على متن الطائرة لا يشعر بالراحة معي".

This is the @AmericanAir manager coming onboard to tell me that they're removing me from my flight because "there is a passenger onboard who doesn't feel comfortable" with me. pic.twitter.com/pwBS5NkvAn — AMANI (@AMANI2020) November 15, 2020

وردت شركة الطيران على تغريدة لها قائلا:" تعليقاتك تهمنا ونود النظر في هذا الأمر، يرجى إرسال الشكوى الخاص بك وماذا حدث في رسالة عبر الحساب".

Your comments concern us and we'd like to look into this. Please DM your record locator and what happened. — americanair (@AmericanAir) November 14, 2020

وطالب مغردون الشركة بشرح ما حدث والعنصرية التي تعرضت لها الناشطة المسلمة، مؤكدين على رفضهم التمييز المتعمد بهذا الشكل.

CAIR-New Jersey Demands Answers After Harassed Muslim Woman Ejected from Newark American Airlines Flight and Arrested – Insider NJ – https://t.co/1YIwNUFEYl.@AMANI2020 #AmericanAirlines — Nihad Awad (@NihadAwad) November 15, 2020

Had to get off my flight because a man asked a Muslim woman to get off the plane. @AmericanAir employees followed his request and gave the woman no explanation pic.twitter.com/ASZYA9Yx7d — Jake (@yesjaketapia) November 14, 2020