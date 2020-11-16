شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تروّج لـ"الهيكل اليهودي" في إعلان رحلات لتل أبيب (فيديو)

كما ظهر في الإعلان المرئي، الذي حذفته الشركة لاحقا من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد الأزقة بالبلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل.

ونشرت الشركة المملوكة بالكامل للحكومة الإماراتية، الإثنين، مقطعا تسويقيا قصيرا للترويج لرحلات تعتزم تسييرها إلى إسرائيل، تحت عنوان "زيارة تل أبيب".

وقالت إنها ستبدأ في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل بتسيير رحلات يومية من وإلى تل أبيب.

ولكنّ الشريط، يُظهر مجسما كُتب أسفله "الهيكل الثاني" باللغة الانجليزية، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل.

وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني إن الهيكل الثاني، دُمر على يد القوات الرومانية في عام 70 ميلادية.

ورسميا، تقول إسرائيل إن "الهيكل الثاني"، كان موجودا في المكان الذي يتواجد فيه المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة الآن.

ويطالب المتطرفون اليهود في إسرائيل، بهدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل على أنقاضه.

كما يستخدم المتطرفون هذا الادعاء مبررا لاقتحام حرم المسجد الأقصى، بشكل شبه يومي، وإقامة الصلوات فيه.

ويرفض المسلمون والعرب الزعم اليهودي، ويؤكدون أن المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط.

كما تضمن الشريط الترويجي الإماراتي، صورة لأحد الأزقة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل.

وحسب قرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة، فإن القدس الشرقية، حيث يتواجد المسجد الأقصى، هي مدينة عربية فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في 13 من أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما وقع عليه في 15 من سبتمبر/أيلول الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.