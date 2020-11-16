خالد الجندي: مقاطعة المنتجات الفرنسية لا جدوى منها و"غريبة جدا" (فيديو)

وزعم الجندي في لقاء على إحدى الفضائيات المصرية أن هذه الدعوات لا جدوى منها ولن تنفع بشيء طالما أن المسلمين في موقف ضعف وليس قوة، على حد قوله.

وأضاف أن هناك 6 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، فكيف نطالبهم بمقاطعة منتجات البلد التي يعيشون فيها؟

وأشار إلى أن مقاطعة الدنمارك بعد أزمة مماثلة منذ عدة سنوات لم تؤت ثمارها أبدا، نظرا لأن الدنمارك تنتج الأنسولين الذي يحتاجه المسلمون، وبالتالي فإن المسلمين في حالة "ضعف" الآن ولن تجدي المقاطعة شيئا.

وأردف قائلا إن تلك الدعوة المنتشرة لمقاطعة المنتجات الفرنسية "دعوة غريبة جدًا"، ولها أغراض سياسية.

وأنهى الجندي حديثه بقوله إن"من يدعون للمقاطعة ويقولون إلا رسول الله ماشي على عيني وعلى راسي، لكن لو سألته عن ثلاث سلع فرنسية يستخدمهh أقسم بالله ما يعرف يقول سلعتين حتى".

وكان خالد الجندي سبق وسخر من قبل من دعوات المقاطعة مدعيا أن الحكومة التركية تقف وراءها.

وقوبلت تصريحات الداعية المصري على مواقع التواصل بالسخرية الشديدة، حيث رأى الكثير من المغردين أن إصراره على عدم جدوى المقاطعة دليل إضافي على نجاعتها.

وأعرب كثيرون عن تمسكهم بالمقاطعة طالما لم يعتذر النظام الفرنسي عن نشر الرسوم المسيئة، وما زال مصرا على أنها "حرية تعبير".

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سنستمر في المقاطعة لمنتجات فرنسا التي تسيء إلى نبينا םבםבﷺ وتقول أنها حرية التعبير في حين من يسيء للتافه ماكرون يعاقب ولا تسمى حرية تعبير. #الا_رسوال_الله يا كل فرنسا ويا إعلام العار العربي ويا شيوخ السبوبه أمثال خالد الجندي ومن على شاكلته. #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه20 للابد. — شُــکْريِّ أفُنِـــدٍيَ (@MarwanYoussef44) November 16, 2020

خالد الجندى بيقول عايز تكون فدى رسول الله ورينا اخلاق رسول الله و بيقول هتهجص و هتقول مقاطعه هليك راجل عاقل, طب يا خالد يا منافق ما تقول لينا من السنه النبويه الشريفه ماذا فعل الرسول عندما اعتدى يهود بنو قينقاع على المرأه المسلمه ! — Kikks MAG (@karimmagdy18) November 15, 2020

لو حد حابب يتعلم التخاذل والتواكل وإزاي يكون مستضعف في 4 خطوات بس يتفرج على كلام خالد الجندي عن مقاطعة المنتجات الفرنسية 👍🏼😉 — 𝑴𝒂𝒓𝒚𝒂𝒎 (@maryamm0_0) November 14, 2020