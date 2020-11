ترمب يتراجع عن الإقرار بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية: الطريق طويل

وتراجع ترمب بعد أن بدا أنه اعترف أمس الأحد للمرة الأولى بفوز منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية، قائلا إنه لم يسلم "بأي شيء" مرددا أن "الانتخابات مزورة".

وبعدما بدا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته متّجها للإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، عاد الملياردير الجمهوري للتمسّك بموقفه الرافض للتقديرات الإعلامية التي تفيد بفوز نائب الرئيس السابق بالرئاسة.

وكان ترمب قد نشر صباحا تغريدة جاء فيها "لقد فاز (بايدن) لأن الانتخابات مزوّرة. لم يُسمح للمراقبين بالعمل، فرز الأصوات تتولاه شركة خاصة يملكها اليسار الراديكالي". وشكّلت التغريدة الإقرار الأوضح إلى الآن من قبل ترمب بهزيمته.

لكن ترمب عاد و كتب بعد ساعات تغريدة أخرى جاء فيها "فاز (بايدن) فقط في نظر الإعلام المضلل. لا أقر بأي هزيمة! الطريق طويل أمامنا. هذه الانتخابات مزوّرة!".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020