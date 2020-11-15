وزير الدفاع الأمريكي الجديد للجنود: كثيرون تعبوا من الحرب.. حان وقت العودة إلى الوطن

وقال ميلر "جميع الحروب يجب أن تنتهي" وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأمريكية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترمب الإثنين وزيرا للدفاع بالوكالة.

وأكد أن الولايات المتحدة مصممة على دحر "تنظيم القاعدة" بعد 19 عاما على هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة، وأنها "على شفير إلحاق الهزيمة" بالتنظيم.

وكتب في رسالة مؤرخة الجمعة لكن نشرت في ساعة مبكرة السبت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع "كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم".

أضاف "لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم".

وتابع "إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. واجهنا التحدي. وبذلنا كل ما بوسعنا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن".

ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار الجنود لكن الإشارة إلى تنظيم القاعدة تلمح على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق حيث أرسلت الولايات المتحدة قوات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

والضابط السابق في القوات الخاصة الأمريكية والخبير في مكافحة الإرهاب، عيّنه ترمب على رأس وزارة الدفاع بعد إقالة مارك إسبر.

ويبذل ترمب جهودا حثيثة لسحب القوات الأمريكية من البلدين منذ توليه الرئاسة قبل أربع سنوات.

ولم يقر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته حتى الآن بخسارته الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مطلقا اتهامات بوجود تزوير في الانتخابات دون أن يقدم دليلا على كلامه.

وأي خطوة سحب يتعين أن تحدث في غضون شهرين، أي قبل أن يتولى بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان إسبر قد خفض عديد القوات في أفغانستان بنحو الثلثين في أعقاب اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير/شباط الماضي.

لكنه قال إنه سيبقي العديد عند 4500 بعد هذا الشهر، إلى أن تلتزم طالبان التي تجري مفاوضات مع الحكومة في العاصمة الأفغانية كابل، بخفض العنف حسبما وعدت.

إلا أن ترمب سعى لخفض أكبر للقوات وكتب في تغريدة إنه يريد عودة الجنود "إلى الوطن بحلول عيد الميلاد" في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين قد أعلن أن الهدف هو خفض عدد القوات إلى 2500 جندي بحلول فبراير/شباط.

لكن المنتقدين يقولون إن ذلك يحول دون ممارسة أي نفوذ على متمردي طالبان لوقف الهجمات المتواصلة وسط تقدم لا يذكر في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية.