مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

وقال البروفسور أوغور شاهين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه "من الضروري جدًا" حصول نسبة عالية من التلقيح قبل خريف 2021.

وأوضح أنه "إذا استمر كل شيء على ما يرام، فسنبدأ بتسليم اللقاح في نهاية هذا العام".

وأضاف "هدفنا تسليم أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح حتى أبريل/نيسان المقبل، ما سيتيح لنا البدء بإحداث تأثير" ضد الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 1.3 مليون شخص في العالم.

وتابع "التأثير الأكبر سيكون حتى الصيف الذي سيساعدنا على كل حال؛ لأن معدل الإصابة سينخفض".

وقال "ضروري جدًا أن يكون لدينا معدل تلقيح كبير قبل خريف/شتاء العام المقبل. أنا واثق بأن هذا سيحدث"، معلِّلًا ذلك بأن عددًا من مصنعي اللقاحات طالبوا بزيادة الإنتاج، واستطرد "يمكن أن يكون لدينا شتاء عادي السنة المقبلة".

وقال الدكتور شاهين في لقاء مع قناة الجزيرة الإخبارية، الخميس الماضي، إنهم يعملون حاليًّا مع عدد من المؤسسات التي ستوفر اللقاح للدول الفقيرة، مؤكدًا أن من المهم إنتاج كميات كافية من اللقاح حتى يصير متوافرًا في جميع أنحاء العالم، وموضحًا أن هذا أحد الأهداف التي يعملون عليها.

وعن مدى فعالية اللقاح قال إن بعضَ البيانات الأولية الآن أظهرت قدرة اللقاح على منع الإصابة بالفيروس بأكثر من 90 في المئة لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وهذا يشير إلى أن فاعليته عالية جدًا، مضيفا أنهم بصدد الحصول على المزيد من البيانات خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

وأضاف أن البيانات المتوفرة حاليًّا تظهر "حماية أولية" (أي في الفترة المبكرة بعد إعطاء اللقاح)، ولكنهم يعتقدون أن اللقاح ربما يبقى مستقرًا من حيث فعاليته لأشهر أو حتى سنة، إلا أن تقييم هذا الأمر يتطلب دراسات مطولة.

وبحسب شركتي فايزر وبيونتيك فإن اللقاح "فعال بنسبة 90 في المئة" ضد كوفيد-19 وفق التجربة الواسعة النطاق للمرحلة الثالثة، التي لا تزال جارية، وهي المحطة الأخيرة قبل طلب الموافقة.

وهناك كثير من اللقاحات الأخرى في هذه المرحلة من الأبحاث، ما يشي باحتمال العودة إلى الوضع الطبيعي.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1.313.471 شخصًا في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر كانون أول 2019، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وأصيب أكثر من 54.001.750 شخصًا في العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 34.599.700 شخص على الأقل حتى اليوم.

وأعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءًا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصًا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت السبت 9246 وفاة إضافية فيما أحصيت 607.998 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة (1351) والبرازيل (921) والمكسيك (635).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 245.614 وفاة من 10.905.598 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشُفي ما لا يقل عن 4.148.444 شخصًا في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررًا من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 165.658 وفاة من أصل 5.848.959 إصابة، ثم الهند مع 129.635 وفاة (8.814.579 إصابة) والمكسيك مع 98259 وفاة (1.003.253 إصابة) والمملكة المتحدة مع 51766 وفاة (1.344.356 إصابة).

وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 123 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (107) وإسبانيا (87) والأرجنتين (78).

وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميًا 4634 وفاة من أصل 86338 إصابة (13 إصابة جديدة بين السبت والأحد) فيما تعافى 81319 شخصًا.

وأحصت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي 423.176 وفاة من أصل 12.023.640 إصابة، أما أوروبا فسجّلت 334.968 وفاة من أصل 14.432.068 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معًا 256.487 (11.195.957 إصابة).

وسجلت آسيا 181.799 وفاة (11.440.026 إصابة) والشرق الأوسط 68991 وفاة (2.913.735 إصابة) وأفريقيا 47109 وفاة (1.966.317 اصابة) وأوقيانيا 941 وفاة (30008 اصابة).

ونظرًا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام المحدَّثة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

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