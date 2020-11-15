البث الحي
سياسة|السعودية

غضب على تويتر بعد إساءة الكاتب السعودي تركي الحمد لصحيح البخاري

الكاتب السعودي تركي الحمد
الكاتب السعودي تركي الحمد
15/11/2020

وتصدر وسم "تركي_الحمد_يسيئ_للبخاري" قائمة الأعلى تفاعلا في السعودية، قبل أن تنهال الردود عليه من المتابعين العاديين وشخصيات بارزة.

وكان الحمد كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما".

وكتب الأكاديمي محمد الشنقيطي ردا على الأكاديمي السعودي "مع الوثنية السياسية السائدة في السعودية، وحرية النصف السفلي من الجسد التي وفرها مبس، يستطيع الليبرالي العجوز أن يطعن في ختم النبوة بحريّة، ويشكك في مصادر الإسلام بحريّة، ويمنح أرض الإسلام للصهاينة بحريّة.. لكنه لا يستطيع أن ينتقد أولياء أمره القتلة الفسدة، ولو بشطر كلمة"!

ومن جهة أخرى دافع سعوديون عن صحيح البخاري معتبرين أن الإساءة له أشد من الرسوم الفرنسية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال القارئ، مشاري راشد العفاسي "اتركوا تركي، وقول الحمدلله الذي عافانا من هذه العفانة"، مضيفا "يدعون إلى احترام الأديان ولا يحترمون دينهم! وهذا والله هو التناقض".

وشدد علماء دين على أن دلالة الناس والناشئة -على وجه الخصوص- لمعرفة صحيح البخاري واجب عظيم في البيوت والمدارس والمحاضن والمنصات الاجتماعية.

وأضافوا أن إعادة المسلمين إلى القرآن العظيم وصحيح البخاري هي الخطوة الأولى في التصحيح والتجديد الشرعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

جدل في النمسا بعد توقيف 30 مسلما

(رويترز)

الصحة العالمية: اللقاح ليس كافيا لوقف كوفيد-19

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس (رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه