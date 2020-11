رسالة مؤثرة من الحكومة الألمانية بسبب موجة كورونا الثانية (فيديو)

وأظهر المقطع مشهدًا تمثيليًّا لرجل مسن مع زوجته، يحكي فيه ذكريات شبابه مع فيروس كورونا في شتاء 2020، إذ كان يبلغ 22 عامًا ويدرس الهندسة الميكانيكية، عندما ضربت البلاد الموجة الثانية.

ويواصل المسن السرد مؤكدًا أن هذا العمر هو الأنسب للاستمتاع بقضاء أوقات مع الأصدقاء، ولكن القدر كان له رأي آخر، ولم يجدوا وسط هذا الخطر الذي يهدد بلادهم سوى الجلوس على الأريكة، حسب روايته.

وأضاف: "جلسنا في بيوتنا ليلًا ونهارًا لنحارب انتشار فيروس كورونا، كانت الأريكة دائمًا أمامنا والصبر دائمًا سلاحنا"، واصفًا الجالسين على الأريكة في تلك الجائحة بالأبطال.

وقالت زوجته عن تلك الفترة إنهم عاشوا في ظروف مختلفة تمامًا، علّقت فيها البلاد الآمال على فئة الشباب لإيقاف انتشار هذا الفيروس، موضحة أن "الأوقات الخاصة تتطلب أبطالًا من نوع خاص".

وناشدت الحكومة (في نهاية المقطع الذي لقي رواجا كبيرا، وترجمه بعض الناشطين إلى اللغتين الإنجليزية والعربية) مواطنيها قائلة: "تحوَّل أنت أيضًا إلى بطل وابقَ في المنزل".

