تستخدم بيد واحدة.. قنبلة جديدة في خدمة الجيش التركي (فيديو)

وفي تغريدة عبر توتير، قال رئيس الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، إن القنبلة اليدوية "EBK-M44" صنعت بقدرات وطنية خالصة، من قبل شركة التقنيات الدفاعية للخدمات الهندسية والتجارة (STM).

وأكد أن الصناعات الدفاعية تواصل أعمال تطوير وصناعة المزيد من الأسلحة والمعدات لتلبية احتياجات الجيش التركي لتحقيق تفوقه ميدانيًا.

1️⃣ Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle sahada avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. EBK-M44 El Bombası Kutusu, meskûn mahal ve özel saha operasyonları için; sağlam, hafif ve işlevsel yapısıyla %100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildi. pic.twitter.com/da7Y0vCYbF — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 15, 2020

وأوضح دمير أن القنبلة تتميز بهيكلها المتين، وبوزنها الخفيف، وسهولة الاستخدام في العمليات الميدانية، وخاصة في الأماكن السكنية.

وأضاف أن القنبلة تتناسب مع جميع الظروف البيئية، ويمكن استعمالها بيد واحدة، ومزودة بنظام أمان مزدوج، بحيث يمكن التراجع عن تفجيرها من خلال هذه الخاصية إن استدعت الضرورة.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, EBK-M44 El Bombası Kutusu'nun yüzde 100 yerli ve milli olarak Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından üretildiğini ve TSK'nin envanterine girmeye hazır hale geldiğini duyurdu. 🔗https://t.co/pqToHjAy5a pic.twitter.com/iaXmdCPXZJ — EHA MEDYA (@eha_medya) November 15, 2020

وأكد دمير أن القنبلة اجتازت بنجاح كل الاختبارات، ومستعدة لدخول لائحة الأسلحة المستخدمة لدى الجيش.

وباستثناء النوابض والمسامير الموجودة عليها، يبلغ الوزن الإجمالي للقنبلة "EBK-M44″، المصنوعة من مادة بلاستيكية متينة، 155 غرامًا.

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