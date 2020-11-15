البث الحي
سياسة|تركيا

تستخدم بيد واحدة.. قنبلة جديدة في خدمة الجيش التركي (فيديو)

15/11/2020

وفي تغريدة عبر توتير، قال رئيس الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، إن القنبلة اليدوية "EBK-M44" صنعت بقدرات وطنية خالصة، من قبل شركة التقنيات الدفاعية للخدمات الهندسية والتجارة (STM).

وأكد أن الصناعات الدفاعية تواصل أعمال تطوير وصناعة المزيد من الأسلحة والمعدات لتلبية احتياجات الجيش التركي لتحقيق تفوقه ميدانيًا.

وأوضح دمير أن القنبلة تتميز بهيكلها المتين، وبوزنها الخفيف، وسهولة الاستخدام في العمليات الميدانية، وخاصة في الأماكن السكنية.

وأضاف أن القنبلة تتناسب مع جميع الظروف البيئية، ويمكن استعمالها بيد واحدة، ومزودة بنظام أمان مزدوج، بحيث يمكن التراجع عن تفجيرها من خلال هذه الخاصية إن استدعت الضرورة.

وأكد دمير أن القنبلة اجتازت بنجاح كل الاختبارات، ومستعدة لدخول لائحة الأسلحة المستخدمة لدى الجيش.

وباستثناء النوابض والمسامير الموجودة عليها، يبلغ الوزن الإجمالي للقنبلة "EBK-M44″، المصنوعة من مادة بلاستيكية متينة، 155 غرامًا.

اقرأ أيضًا:

أردوغان يعلن عن أنظمة تركية متطورة للحروب الإلكترونية

طائرة بيرقدار التركية تجتاز اختبار إصابة الأهداف باستخدام كاميرا محلية (فيديو)

الأول من نوعه.. الطائرة المسيّرة التركية "أقنجي" تجتاز اختبارا جديدا (فيديو)

دخل الخدمة في الجيش التركي.. "درع إيلتر" نظام للكشف عن الطائرات المسيّرة وتحييدها (فيديو)

بهدف تعزيز القدرات الهجومية.. الجيش التركي يختتم مناورات "الإطلاق الحر 2020" (فيديو)

7/18.. ما سر الرقم الذي يتفاءل به الأتراك وما علاقته بطائرات بيرقدار؟

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

جدل في النمسا بعد توقيف 30 مسلما

(رويترز)

الصحة العالمية: اللقاح ليس كافيا لوقف كوفيد-19

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس (رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه