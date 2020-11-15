ترمب يعترف للمرة الأولى بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ماذا قال؟

وكتب ترمب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير قائلا "فاز لأن الانتخابات كانت مزورة. لم يسمح لمراقبي الانتخابات ولا المراقبين، التصويت جدولته مسبقا شركة دومينون المملوكة لليسار الراديكالي ذات السمعة السيئة والمعدات المعيبة التي لم ترق حتى لولاية تكساس (التي فزت بها بفارق كبير) وسائل الإعلام المزيفة والصامتة وأكثر".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

وهذه هي المرة الأولى التي يقر بها ترمب بفوز منافسه الديمقراطي منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأمس السبت نزل آلاف من مناصري دونالد ترمب إلى شوارع واشنطن حيث مر موكب الرئيس الأمريكي أمامهم في وقت يتمسك فيه بمزاعم عن عمليات تزوير واسعة حرمته الفوز في الانتخابات الرئاسية.