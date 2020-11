ترمب يعترف للمرة الأولى بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ماذا قال؟

وكتب ترمب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير قائلا "فاز لأن الانتخابات كانت مزورة. لم يسمح لمراقبي الانتخابات ولا المراقبين، التصويت جدولته مسبقا شركة دومينون المملوكة لليسار الراديكالي ذات السمعة السيئة والمعدات المعيبة التي لم ترق حتى لولاية تكساس (التي فزت بها بفارق كبير) وسائل الإعلام المزيفة والصامتة وأكثر".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020