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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يعترف للمرة الأولى بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ماذا قال؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب
15/11/2020

وكتب ترمب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير قائلا "فاز لأن الانتخابات كانت مزورة. لم يسمح لمراقبي الانتخابات ولا المراقبين، التصويت جدولته مسبقا شركة دومينون المملوكة لليسار الراديكالي ذات السمعة السيئة والمعدات المعيبة التي لم ترق حتى لولاية تكساس (التي فزت بها بفارق كبير) وسائل الإعلام المزيفة والصامتة وأكثر".

وهذه هي المرة الأولى التي يقر بها ترمب بفوز منافسه الديمقراطي منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأمس السبت نزل آلاف من مناصري دونالد ترمب إلى شوارع واشنطن حيث مر موكب الرئيس الأمريكي أمامهم في وقت يتمسك فيه بمزاعم عن عمليات تزوير واسعة حرمته الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقابل المتظاهرون مرور ترمب المقتضب بهتافات صاخبة ولوحوا بأيديهم وأطلقوا الصفارات فيما كانوا يرفعون لافتات ورايات كتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة" (للأصوات) و"ترمب 2020: لنحافظ على عظمة أمريكا".

وتعطي نتائج الفرز الأخيرة منافس ترمب الديمقراطي جو بايدن فوزا قويا بغالبية أصوات المجمع الانتخابي للولايات، مع 306 من أصوات المجمع لبايدن مقابل 232 لترمب. ويحتاج الفوز بالرئاسة لـ 270 من تلك الأصوات على الأقل.
ويستمر ترمب في عرقلة قدرة بايدن على الاستعداد للمرحلة الانتقالية قبل تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني، من دون جدوى، بالطعن في نتائج فرز الأصوات في أنحاء البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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