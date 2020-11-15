تركيا تطلق عملية "الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني (فيديو)

وقالت الداخلية في بيان إن قيادة الدرك في ولاية بيتليس، أطلقت العملية بين منطقتي موتكي، وصرب قايا، في الولاية.

ويشارك في العملية 816 عنصر أمن بينهم أفراد من القوات الخاصة.

وقالت الداخلية إنها منذ إطلاق عمليات الصاعقة ضد مسلحي الحزب في 13 يوليو/ تموز الماضي، تمكنت من "تحييد 143 مسلحا"، والقبض على 74 متعاونا مع الحزب.

ولا يعرف على وجه الدقة إذا كان لفظ "تحييد" المستخدم ينصرف إلى القتل أم الاعتقال.

وذكرت الوزارة أنها دمرت خلال العمليات 251 مغارة ومخبأ ومستودع لمسلحي الحزب، إلى جانب عثورها على الكثير من الأسلحة والذخيرة التابعة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.