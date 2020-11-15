بوتين يوجه طلبا لنظيره الأذري بشأن الأديرة المسيحية في كاراباخ

وتوسطت روسيا في اتفاق لوقف إطلاق النار الثلاثاء الماضي ضمن لأذربيجان الحفاظ على المكاسب الميدانية التي حققتها في الإقليم، حيث خاضت القوات الأذرية قتالا ضد قوات الأرمن على مدى ستة أسابيع.

وبموجب هذا الاتفاق، استعادت أذربيجان مناطق شاسعة كانت محتلة من قبل الأرمن منذ مطلع التسعينيات.

وأبلغ بوتين علييف بأن هناك كنائس وأديرة في مناطق استعادتها أذربيجان، بموجب اتفاق السلام، بالإقليم الذي يعتبره القانون الدولي جزءا من أذربيجان لكن يقطنه الأرمن.

وقال الكرملين "فيما يتعلق بهذا الأمر أكد (بوتين) أهمية ضمان أمن وتأمين الكنائس واستمرار الحياة الطبيعية بهذه الأديرة".

وطبقا لبيان الكرملين قال علييف إن هذا هو ما تنوي أذربيجان القيام به بالفعل.

وأظهرت مشاهد بثها مطلع الشهر الجاري نائب الرئيس الأذري حكمت حاجييف، ما قال إنه تحويل مسجد تاريخي في قرية تابعة لمدينة قوبادلي الأذرية إلى حظيرة لتربية الخنازير على يد أرمن.

وظهر المسجد في اللقطات، في حالة خراب، بعد تحويله إلى حظيرة للخنازير، بالإضافة لمبان دينية أخرى في القرية، تعرضت لنفس المصير على يد الأرمن.

وأمس أشعل سكان قرى في إقليم كاراباخ النيران في منازلهم قبل فرارهم نحو أرمينيا، قبل أن تستعيد أذربيجان السيطرة عليها اليوم الأحد.

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