البث الحي
سياسة

بوتين يوجه طلبا لنظيره الأذري بشأن الأديرة المسيحية في كاراباخ

الأرمن أشعلوا النار بمنازلهم قبل الرحيل عنها وتسليم قراهم قي إقليم كارابخ لأذربيجان
الأرمن أشعلوا النار بمنازلهم قبل الرحيل عنها وتسليم قراهم قي إقليم كارابخ لأذربيجان
15/11/2020

وتوسطت روسيا في اتفاق لوقف إطلاق النار الثلاثاء الماضي ضمن لأذربيجان الحفاظ على المكاسب الميدانية التي حققتها في الإقليم، حيث خاضت القوات الأذرية قتالا ضد قوات الأرمن على مدى ستة أسابيع.

وبموجب هذا الاتفاق، استعادت أذربيجان مناطق شاسعة كانت محتلة من قبل الأرمن منذ مطلع التسعينيات. 

وأبلغ بوتين علييف بأن هناك كنائس وأديرة في مناطق استعادتها أذربيجان، بموجب اتفاق السلام، بالإقليم الذي يعتبره القانون الدولي جزءا من أذربيجان لكن يقطنه الأرمن.

وقال الكرملين "فيما يتعلق بهذا الأمر أكد (بوتين) أهمية ضمان أمن وتأمين الكنائس واستمرار الحياة الطبيعية بهذه الأديرة".

وطبقا لبيان الكرملين قال علييف إن هذا هو ما تنوي أذربيجان القيام به بالفعل.

وأظهرت مشاهد بثها مطلع الشهر الجاري نائب الرئيس الأذري حكمت حاجييف، ما قال إنه تحويل مسجد تاريخي في قرية تابعة لمدينة قوبادلي الأذرية إلى حظيرة لتربية الخنازير على يد أرمن.

وظهر المسجد في اللقطات، في حالة خراب، بعد تحويله إلى حظيرة للخنازير، بالإضافة لمبان دينية أخرى في القرية، تعرضت لنفس المصير على يد الأرمن.

وأمس أشعل سكان قرى في إقليم كاراباخ النيران في منازلهم قبل فرارهم نحو أرمينيا، قبل أن تستعيد أذربيجان السيطرة عليها اليوم الأحد.

إقرأ أيضا:

أرمن يحولون مسجدا في أذربيجان إلى حظيرة خنازير(فيديو)

الأرمن يضرمون النار في المنازل قبل تسليم القرى لأذربيجان (فيديو) 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

جدل في النمسا بعد توقيف 30 مسلما

(رويترز)

الصحة العالمية: اللقاح ليس كافيا لوقف كوفيد-19

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس (رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه