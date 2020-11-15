المفتي العام للسعودية: الإخوان جماعة ضالة تستبيح الدماء ولا تمت للإسلام بصلة (فيديو)

ويأتي تصريح آل الشيخ بعد أيام من بيان هيئة كبار العلماء السعودية، والذي نص على أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، وإنما تتبع أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف".

عاجل | المفتي العام للمملكة العربية #السعودية : جماعة #الإخوان لا تمت للإسلام بصلة وهي ضالة تستبيح الدماء وتنتهك الأعراض وتنهب الأموال. — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 15, 2020

وأضافت الهيئة في بيان، أصدرته الثلاثاء الماضي، أن هذه الجماعة " تتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

#عاجل#هيئة_كبار_العلماء: #جماعة_الإخوان_المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.#واس_عام pic.twitter.com/MWJw0cMU4O — واس العام (@SPAregions) November 10, 2020

وتابع البيان: "منذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئًا بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادًا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".

ولم توضح الهيئة السعودية سبب إصدار هذا البيان.

وردت جماعة الإخوان المسلمين على بيان هيئة كبار العلماء السعودية، مساء الثلاثاء الماضي، عبر المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي الذي قال إن جماعته "دعوية إصلاحية وليست إرهابية".

وأضاف أن جماعة الإخوان، التي تأسست في مصر عام 1928، "بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط".

وشدّد على أن الجماعة "تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء ضدها"، مؤكدًا أن "منهج الجماعة تأسّس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك".

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، بتخصيص "خطبة الجمعة الماضية" للتأكيد على بيان هيئة كبار العلماء الذي صنّف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "وجهت زملائي -أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة- بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لهيئة كبار العلماء، والمتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، ولا تمثل منهج الإسلام، وقراءة البيان كاملًا أثناء الخطبة، أسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم".

وجهت زملائي أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لـ #هيئة_كبار_العلماء والمتضمن أن #جماعة_الإخوان_المسلمين إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام،وقراءة البيان كاملاً أثناء الخطبة، اسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) November 11, 2020

خطباء الجوامع بالمملكة يخصصون خطبة الجمعة للحديث عن بيان هيئة كبار العلماء حول التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.#واس_عام pic.twitter.com/JhkRw7umPl — واس العام (@SPAregions) November 13, 2020

وحذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبد الله خياط، في خطبة ألقاها الجمعة الماضية، المسلمين من "الانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات مخالفة في نهجها لكتاب الله"، وذلك في إشارة منه إلى جماعة الاخوان المسلمين الذي اعتبرتها المملكة تنظيمًا إرهابيًا.

وقال إمام المسجد الحرام في خطبته، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الانضمام إلى هذه الأحزاب "عاقبته هي الفشل وذهاب الريح، وسوء المصير والعذاب في الآخرة".

خياط في خطبة #الجمعة: الانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات عاقبة الفشل وذهاب الريح #رئاسة_شؤون_الحرمين https://t.co/MIySG4DazD pic.twitter.com/b7vqxeBo00 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 13, 2020

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس العام) نص خطبة الخياط والتي شدّد فيها على تجريم جماعة الإخوان المسلمين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تجمع بين المفتي العام للسعودية ومؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، وكذلك فتوى للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول فيها إن جماعة الإخوان المسلمين "أقرب الجماعات إلى الحق".

https://twitter.com/boajab4/status/1328029894874427397?ref_src=twsrc%5Etfw

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