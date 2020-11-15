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سياسة

المتحدث باسم نتنياهو: أفضل الفواكه والخضروات الإسرائيلية تباع في أسواق الإمارات

أحد الأسواق في الإمارات يعرض منتجات زراعية إسرائيلية
أحد الأسواق في الإمارات يعرض منتجات زراعية إسرائيلية
15/11/2020

وعرض أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، صورة لأحد الأسواق في الإمارات يعرض منتجات زراعية إسرائيلية.

وقال في تغريدة بحسابه على تويتر "أفضل وأفخر الفواكه والخضروات الإسرائيلية، تباع حاليا في المتاجر والأسواق الإماراتية، بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تمكّن مزارعين إسرائيليين من تصدير محاصيلهم إلى الإمارات".

وأضاف جندلمان "كما ستقيم شركة أجركسكو الإسرائيلية مزارع في الإمارات، ستزود بتقنيات إسرائيلية متطورة".

والشركة المذكورة هي شركة خاصة متخصصة في تصدير المنتجات الزراعية من إسرائيل.

يشار إلى أن الفواكه والخضروات التي يتم تصديرها من إسرائيل إلى الإمارات، يتم إنتاج بعضها في مزارع بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية الفلسطينية ومرتفعات الجولان السوري، المحتلتين.

والثلاثاء، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن زيارة وفد من المستوطنين الإسرائيليين بقيادة رئيس مجلس "شومرون" الاستيطاني يوسي داغان، إلى دبي، هي الأولى من نوعها لبحث التعاون التجاري.

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".

المصدر : وكالات
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