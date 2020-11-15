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سياسة

اعتقال إسرائيليَين في دبي.. ما القصة؟

تضررت السياحة، وهي مصدر رئيسي للإيرادات في إمارة دبي، كثيرا من إجراءات الإغلاق وقيود السفر
تضررت السياحة، وهي مصدر رئيسي للإيرادات في إمارة دبي، كثيرا من إجراءات الإغلاق وقيود السفر
15/11/2020

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الأحد، إن تفاصيل الواقعة لا تزال غير واضحة، ويتم التحقق في الأسباب التي دفعت الإسرائيليين إلى القيام بذلك.

وأضافت "لا تزال وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقق في التفاصيل".

ولم تُصدر السلطات الإماراتية تعقيبا فوريا على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

وأكد "مسؤول كبير" في الجالية اليهودية بالإمارات، للصحيفة، صحة النبأ.

وطالب هذا المسؤول الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات، بعدم "تكرار هذه الحوادث".

وأضاف  للصحيفة "أتمنى ألا تتكرر تلك الحوادث، يستقبل الإماراتيون الإسرائيليين بترحاب، وبحب، ولا نريد أن نرى تصرفات غير مناسبة من قبل إسرائيليين في الإمارات".

ويتواجد العديد من الإسرائيليين في الإمارات حاليا، وذلك حتى قبل سريان اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، الذي تم توقيعه بين البلدين مؤخرا، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الإسرائيليين دخلوا الإمارات من خلال دعوات تلقوها من عناصر رسمية، أو بواسطة جوازات سفر أجنبية.

وذكّرت الصحيفة، الإسرائيليين بأن معظم المواقع الحكومية في الإمارات مراقبة بواسطة الكاميرات، مضيفة "رغم أنكم لن تروا تقريبا شرطة في الشوارع، فإن السلطات في الإمارات تعرف كيفية تتتبع كل جريمة تُرتكب في الدولة، لذلك يوصى بشدة بعدم التحايل على القوانين المحلية".

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 من سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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