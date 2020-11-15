"إلا بيوتنا".. وقفة احتجاجية لمصريين احتجاجًا على قرار إزالة بناياتهم (فيديو)

ونظّم الأهالي وقفة احتجاجية أمس السبت على دائري المنيب رفضا للقرار وقالوا إن التعويضات المعروضة عليهم لا تعادل قيمة شققهم السكنية المزمع إزالتها، معربين عن تمسكهم الشديد ببيوتهم ورفضهم المغادرة.

وفي مقطع فيديو نشره أحد المتضررين على صفحته قال إنه يتم إرسال رسائل لهم من قبل السلطات المصرية تفيد بأنه سيتم تعويض الأهالي بشقق أخرى مساحاتها 60 مترا على طريق الواحات يدفعون في مقابلها 390 جنيها شهريا، إلى أن يتم تعويض كل مالك شقة بمبلغ مئتي ألف جنيه في المستقبل.

وقال المواطن إنه يرفض هذا العرض جملة وتفصيلا مشيرا إلى أن جميع العمارات المزمع إزالتها مرخصة من قبل جميع الجهات المعنية، وأنه يجب مراعاة هذا الأمر لدى دراسة تنفيذ أي مشروع.

وأكد أنه بعد توسعة الدائري بثلاث حارات كما يقول المسؤولون ستكون المسافة بين الدائري وبناياتهم 10 أمتار، فلا داعي إذن أن يتم إزالة البنايات.

وأضاف أنه لن يتنازل عن شقته مقابل مئتي ألف جنيه التي لا تكفي مطلقا لشراء شقة تناسبه وأسرته في أي مكان، مشيرا إلى أنه لن يترك شقته حتى ولو كان الثمن حياته.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير قد صرح لوسائل إعلام مصرية سابقا بأنه يجرى العمل حاليًا على تزويد الحارات بدائري المنيب، مشيرًا إلى أنه سيجرى اتخاذ قرار بإزالة بعض المنازل المتضررة.

وأوضح أنه سيتم إزالة 50 بناية من أجل تسهيل حركة السير على الكوبرى، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض أصحاب المنازل بمنازل أخرى أو مقابل مادي.