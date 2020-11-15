إحباط محاولة انقلاب واغتيال رئيس الوزراء في أرمينيا

وتعرض باشينيان لضغوط مع استمرار تظاهر آلاف المحتجين منذ، الثلاثاء الماضي، مطالبين باستقالته بسبب توقيعه اتفاقا لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان الحفاظ على المكاسب الميدانية التي حققتها في إقليم ناغورني قرة باغ بعد معارك استمرت ستة أسابيع.

وقال جهاز الأمن الوطني إنه تم اعتقال رئيسه السابق آرتور فانيتسيان والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري فاهرام باغداساريان والمحارب السابق آشوت ميناساريان.

وتابع الجهاز في بيان "المشتبه بهم كانوا يعتزمون اغتصاب السلطة بطريقة غير مشروعة من خلال اغتيال رئيس الوزراء وكان هناك بالفعل مرشحين محتملين يجري بحث تنصيبهم مكانه".

وقال باشينيان إنه لم يكن أمامه خيار سوى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لمنع تكبد المزيد من الخسائر على الأرض.

وأضاف أنه يتحمل المسؤولية شخصيا عن تلك الانتكاسات لكنه رفض مطالبات بالتنحي.

وأنهى الاتفاق العمليات العسكرية في إقليم ناغورني قرة باغ المعترف به دوليا كجزء من أذربيجان، لكن يقطنه الأرمن.

وطبقا للاتفاق يتم نشر ألفي جندي روسي لحفظ السلام في الإقليم.

ومنذ أوائل التسعينات سيطر الأرمن عسكريا على كل أراضي إقليم ناغورني قرة باغ ومساحات واسعة من الأراضي الأذربيجانية التي تحيط به. وفقد الأرمن الآن كثيرا من أراضي الإقليم نفسه فضلا عن الأراضي المحيطة به.