البث الحي
سياسة|فرنسا

مقتل شخصين وإصابة ثالث في عمليتي طعن بفرنسا

عناصر من الشرطة الفرنسية
عناصر من الشرطة الفرنسية
14/11/2020

ونقلت صحيفة لو فيغارو الفرنسية عن المدعي العام في مدينة أنجيه، إيريك بوييار، قوله إنه "تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ الهجوم".

وأشار بوييار إلى أن "السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع، ولا توجد أدلة على أن الهجوم له دوافع إرهابية في الوقت الحالي".

وأكد أنه "من السابق لأوانه تقديم المشتبه به الموقوف على أنه منفذ الهجوم".

وأوضح المسؤول الفرنسي أن "الهجوم الأول استهدف شخصين مسنين تم العثور عليهما مصابين، وللأسف لم ينج الرجل (83 عاما)، حيث لقي حتفه أثناء نقله بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى".

فيما تم نقل المرأة (81 عاما) إلى المستشفى، وحالتها الصحية حاليا مستقرة، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف النائب العام أن "الاعتداء الثاني وقع بعد 20 دقيقة من الهجوم الأول، وأسفر عن مقتل رجل في الخمسينات من عمره متأثرا بجراحه".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

جدل في النمسا بعد توقيف 30 مسلما

(رويترز)

الصحة العالمية: اللقاح ليس كافيا لوقف كوفيد-19

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس (رويترز)
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه