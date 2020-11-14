البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

بعد تجمعات انتخابية..كورونا ينتشر في صفوف أفراد الخدمة السرية الأمريكية

أطقم إسعاف في نيويورك داخل سيارة-13 نوفمبر
أطقم إسعاف في نيويورك داخل سيارة-13 نوفمبر
14/11/2020

وقالت صحيفة (واشنطن بوست) إن أكثر من 130 من عملاء الخدمة السرية أصيبوا بفيروس كورونا أو أنهم في الحجر الصحي بسبب مخالطتهم أشخاصا مصابين. 
وحدث هذا التفشي للفيروس بعد أن سافر العديد من عملاء الخدمة السرية في اطار التجمعات الانتخابية مع ترمب، والتي كان خلالها معظم المسؤولين والحاضرين بلا أقنعة.
كما تأتي هذه الإصابات بعد أحداث عدة شهدها البيت الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بما فيها حفل نظم لمناسبة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني حيث لم يضع معظم الحاضرين أقنعة.
وبعد ذلك، أبلغ عدد من المسؤولين عن نتائج إيجابية لفحوص كوفيد-19 التي خضعوا لها، وبينهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.     

حالات تفشٍ مستمرة

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) إنّ ما لا يقلّ عن 30 من عناصر الخدمة السرّية قد ثبُتت إصابتهم بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، متحدّثة عن حالة تفشّ "مستمرّة" فيما طُلب من نحو 60 آخرين البقاء في الحجر الصحّي.
وهذه أحدث موجات العدوى التي تطال عناصر الخدمة السرية منذ انتشار الوباء في الولايات المتحدة. 
وكان كثير من عملاء الخدمة السرية أُجبِروا في وقت سابق على البقاء في الحجر الصحي بعد تجمّع لترمب في تولسا بأوكلاهوما في حزيران/يونيو. وحدث الشيء نفسه مرة أخرى بعد خطاب ألقاه في يوليو/ تموز في تامبا بولاية فلوريدا.
وردا على سؤال حول هذه التقارير، قالت المتحدثة باسم الخدمة السرية جولي ماكموري إنها لن تكشف أي تفاصيل حول الإصابات بكوفيد-19 لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.
وأوضحت" صحة وسلامة القوة العاملة لدينا أمر بالغ الأهمية" وقالت "إننا نقيّم باستمرار المتطلبات اللازمة للعمل أثناء الجائحة ونضمن البقاء مستعدين ومجهزين بالكامل لاداء مهماتنا".

المصدر : الفرنسية
المزيد من سياسة

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

جدل في النمسا بعد توقيف 30 مسلما

(رويترز)

الصحة العالمية: اللقاح ليس كافيا لوقف كوفيد-19

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس (رويترز)
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه