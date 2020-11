بعد تجمعات انتخابية..كورونا ينتشر في صفوف أفراد الخدمة السرية الأمريكية

وقالت صحيفة (واشنطن بوست) إن أكثر من 130 من عملاء الخدمة السرية أصيبوا بفيروس كورونا أو أنهم في الحجر الصحي بسبب مخالطتهم أشخاصا مصابين.

وحدث هذا التفشي للفيروس بعد أن سافر العديد من عملاء الخدمة السرية في اطار التجمعات الانتخابية مع ترمب، والتي كان خلالها معظم المسؤولين والحاضرين بلا أقنعة.

كما تأتي هذه الإصابات بعد أحداث عدة شهدها البيت الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بما فيها حفل نظم لمناسبة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني حيث لم يضع معظم الحاضرين أقنعة.

وبعد ذلك، أبلغ عدد من المسؤولين عن نتائج إيجابية لفحوص كوفيد-19 التي خضعوا لها، وبينهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.

At least 30 uniformed Secret Service officers have tested positive for the coronavirus. Officers in the uniformed division are different from the famed Secret Service agents who guard presidents and their families. https://t.co/aYBsFYcIVJ

— The New York Times (@nytimes) November 13, 2020