الصين تكتشف وجود فيروس كورونا في شحنة جمبري من السعودية

وقالت لجنة الصحة في بلدية لانتشو في بيان على موقعها الإلكتروني إنها عثرت على عينة إيجابية واحدة، أمس الجمعة، على العبوة الداخلية للروبيان المجمد المستورد من السعودية، والتي عبرت من جمارك مدينة تيانجين الساحلية.

وذكر البيان أن السلطات أغلقت بصورة مؤقتة مرفق التخزين المبرد في لانتشو، حيث تم اكتشاف الحالة، كما خضع جميع العاملين فيه لفحوص كورونا، بينما تم التحفظ على باقي الشحنة المعنية وتحديد أماكن كل ما بيع منها.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة دخلت البلاد في 21 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووصلت إلى لانتشو في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن خطر الإصابة بكوفيد-19 من الأطعمة المجمدة منخفض، لكن الصين حذرت مرارا من ذلك بعد اكتشاف الفيروس في منتجات أغذية مستوردة، وهو ما يؤدي إلى فرض حظر على الاستيراد من حين لآخر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 16 وفاة و349 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 379 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 352.950، منهم 5.641 متوفيا، و339.947 متعافيا.