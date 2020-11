مصر: ماريو عياد يتصدر تويتر ومطالبات بمحاكمته بتهمة الإساءة للنبي محمد

وطالب النشطاء النائب العام المصري بالتحرك وتقديم عياد للمحاكمة بسبب تطاوله على الدين الإسلامي والنبي محمد، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يُساء فيها إلى الإسلام ونبيه الكريم خلال الأيام الأخيرة.

وكان عياد قد نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك منشورات عدة تنال من نبي الإسلام، وذلك في معرض تعليقه على مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وجاءت مقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية نشر رسومات كاريكاتيرية مسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم)، وتبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفاع عنها بدعوى حرية التعبير، مما دفع بالمسلمين في أصقاع الأرض إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية نُصرة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وعقب انتشار وسم "محاكمة ماريو عياد"، أغلق عياد حسابه على فيسبوك، إلا أن ناشطين تداولا صورًا من حسابه -قبل إغلاقه- توثق (حسب قولهم) إساءته للإسلام والنبي الكريم.

ودعا مغردون السلطات المصرية إلى ضبط المدعو عياد ومحاكمته، محذرين من مغبة رد الفعل تجاه المنشورات التي تطعن وتمس في العقيدة الإسلامية وتشعل نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وطالب النشطاء بمحاكمة ماريو عياد لمنع الإساءة للأديان بشكلٍ عام، ودرءًا للفتنة الطائفية في مصر.

Mario Ayad and his ilk found that they live in a country that does not respect the rights of Muslims and Muslims themselves do not defend

their religion&Messenger. A state in which Islam Al-Buhairi and Khaled Al-Jundi are representing Islam ,so they attack so😑#محاكمه_ماريو_عياد pic.twitter.com/Sp50evaSIs

— ⓐⓜⓘⓝ (@fcbliveotp) November 13, 2020