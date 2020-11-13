مصر: ماريو عياد يتصدر تويتر ومطالبات بمحاكمته بتهمة الإساءة للنبي محمد

وطالب النشطاء النائب العام المصري بالتحرك وتقديم عياد للمحاكمة بسبب تطاوله على الدين الإسلامي والنبي محمد، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يُساء فيها إلى الإسلام ونبيه الكريم خلال الأيام الأخيرة.

وكان عياد قد نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك منشورات عدة تنال من نبي الإسلام، وذلك في معرض تعليقه على مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وجاءت مقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية نشر رسومات كاريكاتيرية مسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم)، وتبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفاع عنها بدعوى حرية التعبير، مما دفع بالمسلمين في أصقاع الأرض إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية نُصرة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دعا عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى لسرعة القبض على شاب يدعى #ماريو_عياد بعد تداول بوستات له يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرين إلى ضرورة وأد الفتنة فى مهدها ومواجهة أى محاولة لازدراء الأديان.#محاكمه_ماريو_عياد pic.twitter.com/aLxAHFoUcr — sherif elmasry (@GY8GM9fxjnDQMhe) November 13, 2020

وعقب انتشار وسم "محاكمة ماريو عياد"، أغلق عياد حسابه على فيسبوك، إلا أن ناشطين تداولا صورًا من حسابه -قبل إغلاقه- توثق (حسب قولهم) إساءته للإسلام والنبي الكريم.

ودعا مغردون السلطات المصرية إلى ضبط المدعو عياد ومحاكمته، محذرين من مغبة رد الفعل تجاه المنشورات التي تطعن وتمس في العقيدة الإسلامية وتشعل نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تسعر بكِ الجحيم أنتِ ومن مثلك من الجاهلين المندسين لإشعال الفتن ..

فعلوا الهاشتاج #محاكمة_ميرنا_نبيل #محاكمة_ماريو_عياد pic.twitter.com/xEwZnuD6vO — Donia Mamdouh (@DoniaMa15018844) November 13, 2020

وطالب النشطاء بمحاكمة ماريو عياد لمنع الإساءة للأديان بشكلٍ عام، ودرءًا للفتنة الطائفية في مصر.

اين دولة ؟ السكوت هيولد فتنه الجميع في غني عنها

لابد للدولة المصرية التحرك سريعاً للوقف تداعيات قد تكون في غاية الخطورة ،فرسول الله صلي الله عليه وسلم خطً احمر #محاكمه_ماريو_عياد#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه17 — Ahmed sadek (@AbuSufyan2020) November 13, 2020

Mario Ayad and his ilk found that they live in a country that does not respect the rights of Muslims and Muslims themselves do not defend

their religion&Messenger. A state in which Islam Al-Buhairi and Khaled Al-Jundi are representing Islam ,so they attack so😑#محاكمه_ماريو_عياد pic.twitter.com/Sp50evaSIs — ⓐⓜⓘⓝ (@fcbliveotp) November 13, 2020

من أمن العقوبة أساء الأدب ومن يفسد أقلية بتدليلها يجني تمردها والحكم اتخذ سبيل التفرقة العكسية والتمييز المقلوب للأقلية على حساب الأغلبية فماذا نتوقع منهم الا السفالة حتى أصبحوا يسبون ويطعنون في القرآن والرسول ﷺ والاسلام بحسابات تحمل صورهم وأسمائهم !!#محاكمه_ماريو_عياد pic.twitter.com/3ELIEYWjri — A refugee to land after taking him from Paradise (@IslamtoAllah) November 13, 2020

والأسبوع الماضي، رصدت "وحدة الرصد والتحليل" التابعة لمكتب النائب العام صورة من نص محادثة لشاب يدعى (يوسف هاني حلمي) والمعروف بالاسم الحركي "جو هاني" يسيئ في عدد من منشوراته على موقع فيسبوك للإسلام، ويتهكم بالنبي محمد.

وتلقت نيابة الإسماعيلية، الأربعاء، بلاغًا قدّمه عدد من المحامين، يتهمون فيه "جو هاني" بازدراء الدين الإسلامي، تأسيسًا على نص محادثاته المنشورة على منصات التواصل.

وتوصلت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر إلى أن المذكور ليس مدرسًا كما تناقلت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل، وإنما هو طالب بقسم الاجتماع في كلية الآداب جامعة قناة السويس.

وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وطلبت النيابة في إطار تحقيقها تحريات "قطاع الأمن الوطني"، و"قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية"؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، وذلك بحسب بيان للنائب العام.

#محاكمه_ماريو_عياد لو عرفوه ما أساءوا اليه, والله ما يزيدنا هذه الصخب, الا حبا فى رسول الله , وزيادة فى اتباعه صلى الله عليه وسلم pic.twitter.com/C2aAXZzcvV — Nadra abdelrahman (@neamaabdelrahm1) November 12, 2020

اقرأ أيضًا:

القبض على شاب مصري بتهمة سب النبي وازدراء الإسلام.. ما القصة؟