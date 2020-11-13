مستشار لترمب: العمل في البيت الأبيض يجري على أنه ستكون هناك ولاية ثانية لإدارتنا

وقال بيتر نافارو أحد مستشاري ترمب الاقتصاديين لمحطة "فوكس بيزنيس"، "في البيت الأبيض نواصل العمل كما لو أننا بصدد ولاية ثانية لترمب".

وأضاف "من المهم جدا أن ندرك أننا نريد بطاقات اقتراع يمكن التحقق منها وعملية اقتراعية قانونية وتحقيقا حول العدد المتزايد من شكاوى التزوير تقدم بها شهود وقعوا إفادات خطية بعد أداء القسم".

ويرفض ترمب حتى الآن الإقرار بهزيمته بعد أسبوع تقريبا على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز الديموقراطي جو بايدن بها استنادا إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.

وشن الرئيس المنتهية ولايته حملة قضائية فعلية للطعن في النتائج في ولايات أمريكية عدة. ويؤكد الرئيس وداعموه حصول عمليات تزوير من دون أن يعرضوا أي ادلة عليها.

وأشارت وكالات أمريكية مسؤولة عن أمن الانتخابات الخميس إلى عدم توافر "أي دليل" لديها بحصول قرصنة انتخابية.

وقبل أيام قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ثانية لترمب".

لكن بومبيو قال لاحقا إن انتقال السلطة في أمريكا سيكون ناجحا. وأضاف "سنحصي جميع الأصوات"، معبرا عن ثقته في أنه بمجرد إحصاء كل صوت "قانوني" فإن ذلك سيؤدي إلى "فترة ثانية لإدارة ترمب".

لكن بعد انتقادات، خفف بومبيو فيما يبدو تصريحاته خلال مقابلة مع محطة فوكس نيوز الإخبارية قائلا إنه "واثق جدا من أننا سنحظى بمرحلة انتقالية جيدة وأننا سنتأكد من أن أيا كان من سيتولى منصبه ظهر يوم 20 يناير لديه جميع الأدوات المتاحة بسهولة كي لا نتوقف عن الحفاظ على سلامة الأمريكيين".

في غضون هذا واصلت مسيرة على الأقدام لأنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب طريقها متجهة إلى العاصمة واشنطن لمطالبة ترمب بعد الاعتراف بخسارة الانتخابات.

وانطلقت المسيرة الخميس من ولاية فيرجينيا.