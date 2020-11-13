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سياسة|أذربيجان

عقب 28 عاما.. إقامة أول صلاة جمعة بـ"شوشة" الأذربيجانية (فيديو)

13/11/2020

وأفاد مراسل الأناضول أنه بعد رفع الأذان في مسجد "يوقاري جوهر آغا" التاريخي، اصطف الجنود الأذربيجانيون الموجودون  في المنطقة خلف إمام اختاروه من بينهم، وأدوا صلاة الجمعة.

وتعد مدينة شوشة، من رموز التاريخ والثقافة الأذربيجانية، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية، حيث تقع على الطريق المؤدي إلى خانكندي أكبر مدن إقليم ناغورني قره باغ.

وسيطرت القوات الأرمينية المدينة في 8 مايو / أيار 1992، بينما  نجح الجيش الأذربيجاني في تحريرها في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

القوات الروسية تنتشر في قره باغ

وسيطرت قوات حفظ السلام الروسية على مشارف ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، صباح الجمعة، وتولت حراسة الطريق المؤدي إلى خط التماس القريب بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.

وانتشر عشرات الجنود وما لا يقل عن ثلاث عربات مدرعة على حاجز على المخرج الجنوبي الغربي للمدينة الذي تسيطر عليه القوات الأرمينية، على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشة الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات والتي سيطرت عليها القوات الأذربيجانية الأسبوع الماضي.

ورفرف العلم الروسي فوق الموقع حيث كان الجنود الأرمن يساعدون في تنظيم سير المركبات.

وقال أحد الجنود الروس: "ندقق في جوازات السفر ونتأكد من عدم وجود أسلحة في المركبات، من دون إعاقتها".

وعلى بعد خمسة كيلومترات جنوبا، على الطريق نفسه، أقيمت نقطة تفتيش روسية أخرى تساندها مدرعات.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان في بداية الأسبوع برعاية تركية روسية اتفاقية لوقف إطلاق النار تضع حدا للنزاع الذي بدأ في نهاية سبتمبر/ أيلول في قره باغ.

ويكرس هذا الاتفاق مكاسب مهمة حصلت عليها أذربيجان، وينص على تسليم باكو مناطق إضافية.

المصدر : الجزبرة مباشر + وكالات
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