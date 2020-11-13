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سياسة

خطيب الجمعة في الحرم المكي: الانتماء للإخوان "عاقبته سوء المصير والعذاب في الآخرة"

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبد الله خياط
إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبد الله خياط
13/11/2020

وذلك "في إشارة منه إلى جماعة الاخوان المسلمين الذي اعتبرتها المملكة تنظيما إرهابيا".

وقال إمام المسجد الحرام في خطبته التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الانضمام إلى هذه الأحزاب "عاقبته هي الفشل وذهاب الريح، وسوء المصير والعذاب في الآخرة".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبد اللطيف آل الشيخ قد وجّه، أمس الخميس، خطباء الجمعة كافة، بالتحذير من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع "تويتر": "إخواني أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة، آمل منكم جميعا يوم غد (اليوم الجمعة) في خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية وحزبهم".

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية قد أكدت، الثلاثاء الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما غايتها الوصول إلى الحكم"، مشيرة إلى أنها تتبع أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وحذرت الهيئة الجميع "من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".

بدوره رفض المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي، في تصريح لوكالة الأناضول الثلاثاء الماضي، بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية، مشددًا على أن جماعته "دعوية إصلاحية" و"ليست إرهابية".

وأوضح فهمي أن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928، بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط.

وأضاف أن الجماعة "تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء السعودية ضدها".

وأكد أن "منهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك".

وتابع أن "الجماعة بعيدة تماما عن العنف والإرهاب، وكانت دوما ضحية لعنف وإرهاب النظم الدكتاتورية".

وشدد على أن "الجماعة ظلت منحازة للعقيدة الإسلامية الصحيحة وقضايا الأمة العادلة، وأولها قضية فلسطين".

واستند فهمي إلى أقوال علماء سعوديين بارزين هم: (عبد العزيز بن باز، وبن جبرين وسفر الحوالي) وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء (رسمية)، بحق الجماعة.

وأردف "هؤلاء قالوا إن الإخوان من أقرب الجماعات إلى الحق، ومن أهل السنة والجماعة والفرق الناجية وجماعة وسطية وتقصد الإصلاح والدعوة إلى الله".

ودعا فهمي "الجميع إلى العمل على ما يوحد صف الأمة لرفعة دينها والدفاع عن سنة نبيها والتصدي للمخاطر والمخططات التي تتربص شرًا بالأمة".

وفي مارس/ آذار 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إدراج جماعة الإخوان المسلمين بقائمة "التنظيمات الإرهابية".

ولا يوجد تنظيم معلن للجماعة في المملكة، التي استضافت في فترات سابقة قيادات إخوانية بارزة.

وجاء قرار المملكة داعمًا لموقف النظام في مصر، الذي أعلن الإخوان "جماعة محظورة وإرهابية" في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وذلك بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي "المنتمي للإخوان" عبر انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وكان مرسي أول رئيس منتخب لمصر  بعد ثورة شعبية عام 2011 أطاحت بالرئيس آنذاك محمد حسني مبارك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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