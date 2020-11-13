خطيب الجمعة في الحرم المكي: الانتماء للإخوان "عاقبته سوء المصير والعذاب في الآخرة"

وذلك "في إشارة منه إلى جماعة الاخوان المسلمين الذي اعتبرتها المملكة تنظيما إرهابيا".

وقال إمام المسجد الحرام في خطبته التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الانضمام إلى هذه الأحزاب "عاقبته هي الفشل وذهاب الريح، وسوء المصير والعذاب في الآخرة".

خياط في خطبة #الجمعة: الانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات عاقبة الفشل وذهاب الريح #رئاسة_شؤون_الحرمين https://t.co/MIySG4DazD pic.twitter.com/b7vqxeBo00 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 13, 2020

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبد اللطيف آل الشيخ قد وجّه، أمس الخميس، خطباء الجمعة كافة، بالتحذير من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع "تويتر": "إخواني أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة، آمل منكم جميعا يوم غد (اليوم الجمعة) في خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية وحزبهم".

إخواني أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة آمل منكم جميعاً يوم غد في خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وحزبهم،وحذروا من هذه الجماعة المخالفة للكتاب والسنة وبينوا مخالفاتهم الشرعية. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) November 12, 2020

وجهت زملائي أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لـ #هيئة_كبار_العلماء والمتضمن أن #جماعة_الإخوان_المسلمين إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام،وقراءة البيان كاملاً أثناء الخطبة، اسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) November 11, 2020

لا مانع في ذلك، ولكن ماذا عن الخطبة في التالي؟

غلاء المعيشة؟

ارتفاع اسعار المياة والكهرباء؟

الضريبة ١٥٪ ؟

انتقال السفارة الامريكية الى القدس ؟

رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتحذير منه؟

💕🇸🇦💕

اليس

لدينا

اولويات

ام

اين

اتجاه

البوصلة؟ — Ali Al Suroor |🇸🇦| علي آل سرور (@AliAlSuroor) November 11, 2020

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية قد أكدت، الثلاثاء الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما غايتها الوصول إلى الحكم"، مشيرة إلى أنها تتبع أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وحذرت الهيئة الجميع "من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".

#عاجل#هيئة_كبار_العلماء: #جماعة_الإخوان_المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.#واس_عام pic.twitter.com/MWJw0cMU4O — واس العام (@SPAregions) November 10, 2020

بدوره رفض المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي، في تصريح لوكالة الأناضول الثلاثاء الماضي، بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية، مشددًا على أن جماعته "دعوية إصلاحية" و"ليست إرهابية".

وأوضح فهمي أن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928، بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط.

وأضاف أن الجماعة "تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء السعودية ضدها".

وأكد أن "منهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك".

وتابع أن "الجماعة بعيدة تماما عن العنف والإرهاب، وكانت دوما ضحية لعنف وإرهاب النظم الدكتاتورية".

وشدد على أن "الجماعة ظلت منحازة للعقيدة الإسلامية الصحيحة وقضايا الأمة العادلة، وأولها قضية فلسطين".

واستند فهمي إلى أقوال علماء سعوديين بارزين هم: (عبد العزيز بن باز، وبن جبرين وسفر الحوالي) وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء (رسمية)، بحق الجماعة.

وأردف "هؤلاء قالوا إن الإخوان من أقرب الجماعات إلى الحق، ومن أهل السنة والجماعة والفرق الناجية وجماعة وسطية وتقصد الإصلاح والدعوة إلى الله".

ودعا فهمي "الجميع إلى العمل على ما يوحد صف الأمة لرفعة دينها والدفاع عن سنة نبيها والتصدي للمخاطر والمخططات التي تتربص شرًا بالأمة".

اليوم خطبة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وكل مساجد بلاد الحرمين خُصّصت بأوامر رسمية للتشهير بالإخوان المسلمين والطعن بعقيدتهم وتاريخهم.

يا للعجب! خطبة جمعة موحدة للطعن بالاخوان المسلمين، فلماذا لم تكن جمعة موحدة للإنتصار لنبي المسلمين صلى الله عليه وسلم؟! قديمًا — كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) November 13, 2020

#خطبة_الجمعة اليوم في المسجد #الحرام التي خصصت لتلاوة بيان هيئة كبار العلماء في #السعودية كنت أتمنى أن يعين سعود #الشريم لأدائها وقراءة البيان الذي يدين جماعته التي ينتمي إليها وكيف سيكون إحساسه وهو يقرأ البيان صاغرا. — وليد الجزائري-82 (@kadou_walid) November 13, 2020

خطبة الجمعة اليوم ف احدي دول محور الشر كانت موجهة ضد الاخوان هذا المحور مساجده مساجد ضرار بلا استثناء والصلاة خلف ائمتها اصبحت لا تجوز بما فيها صلاة الجمعة التي اصبح من الاولي لكي من يحافظ علي دينه ان يصليها ف بيته الي ان تتطهر من هؤلاء هذا رايي المتواضع ولست فقيها او عالم دين✋ — 💡 Dr. Nour 1st. Acc. 💉⚗️🔬😷 ⚖ (@laststandman_21) November 13, 2020

هذا الرقم 1933 مخصص لـ استقبال الشكاوى عن الخطباء الذين تجاهلوا التعميم الصادر من وزارة الشؤون الاسلامية بتخصيص خطبة اليوم عن "خطر الاخوان المسلمين"! الخطيب الذي تجاهل التعميم عمداً اخونجي مثلهم ويجب تقديم شكوى عليه. — سلمان بن حثلين (@PatriotKSA88) November 13, 2020

وفي مارس/ آذار 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إدراج جماعة الإخوان المسلمين بقائمة "التنظيمات الإرهابية".

ولا يوجد تنظيم معلن للجماعة في المملكة، التي استضافت في فترات سابقة قيادات إخوانية بارزة.

وجاء قرار المملكة داعمًا لموقف النظام في مصر، الذي أعلن الإخوان "جماعة محظورة وإرهابية" في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وذلك بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي "المنتمي للإخوان" عبر انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وكان مرسي أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة شعبية عام 2011 أطاحت بالرئيس آنذاك محمد حسني مبارك.