تقرير: خطر الوفاة بفيروس كورونا يتضاعف مع مرضى السكري

وذكر موضوع نشر بالمجلة أنه "أصبح من الواضح أن الأشخاص المصابين بداء السكري لديهم قابلية أكبر خلال حالات الطوارئ الصحية بالتعرض بمعدل الضعف لخطر المرض الشديد أو الوفاة مرتين على الأقل" بعد الإصابة بالفيروس.

ووجد أطباء وعلماء من دول مثل أستراليا والصين وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة أن "الأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو الأمراض المصاحبة أو كليهما" معرضون "بشكل خاص" للإصابة بكوفيد-19.

ووفق البيانات الرسمية التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، توفي ما يقرب من 3.1 مليون شخص بعد الإصابة بالفيروس.

وتظهر البيانات الرسمية إصابة أكثر من 52 مليون شخص على مستوى العالم، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت في أكتوبر/تشرين أول الماضي إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 700 مليون.

ووصف الباحثون العبء العالمي لمرض السكري بأنه "صاعق" حيث تأثر بالمرض ما يقدر بنحو 463 مليون بالغ في عام 2019.

وقال فريق البحث الذي يضم أكاديميين من الجامعة الصينية في هونغ كونغ وإمبريال كوليدج لندن إن نحو 2.4 مليون شخص لاقوا حتفهم العام الماضي "نتيجة للمرض ومضاعفاته".

وفي السياق، أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، الجمعة، أن الاختبار المبكر للقاح كوفيد-19 الأسترالي الصنع أثبت أنه آمن، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للتوزيع بحلول الربع الثالث من عام 2021.

وقال هانت للصحفيين في كوينزلاند: "البيانات الأولية واضحة للغاية، وأظهر اللقاح أنه آمن خلال مرحلة أولية من التجارب السريرية، كما ثبت أنه ينتج استجابة إيجابية للأجسام المضادة".

وأضاف هانت أن التجارب أظهرت نتائج إيجابية لدى كبار السن، وهي "نتيجة مهمة بشكل خاص"، مستطردًا أن اللقاح ترك أثرًا قبل الموعد المحدد، وأن تجارب المرحلة الثالثة جاهزة للبدء.

وتطوّر جامعة كوينزلاند وشركة التكنولوجيا الحيوية كومنولث سيرم لابوراتوريز (سي إس إل) اللقاح الأسترالي، وأبرمت السلطات الأسترالية اتفاقا للحصول على 51 مليون جرعة من اللقاح المحلي المرشح.

كما أبرمت اتفاقيات مع جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية أسترازينيكا للحصول على 8.33 مليون جرعة، ومع نوفاك على 40 مليون جرعة، وشركة فايزر على 10 ملايين جرعة.

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص، ما يزيد قليلًا عن 27600 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وهو رقم أقل بكثير من معظم البلدان المتقدمة.

وعالميًّا، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد 53 مليونًا و109 آلاف و762 إصابة، قضى منهم جراء الإصابة مليون و299 ألفًا و651 مصابًا، بينما تعافت 37 مليونًا و224 ألفًا و907 آلاف حالة -حتى اللحظة- وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.