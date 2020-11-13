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"النتيجة النهائية".. فوز بايدن بـ 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن
13/11/2020

وأشارت وسائل الإعلام، ومن بينها "سي إن إن" و"إن بي سي"، إلى فوز جو بايدن بولاية جورجيا (16 من المجمع الانتخابي) وفوز ترمب بولاية كارولاينا الشمالية (15).

وأكدت شبكة سي إن إن الإخبارية أن النتيجة النهائية أظهرت حصول بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب.

ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة.

وتعد هذه النتيجة في المجمع الانتخابي هي ذاتها في عام 2016، عندما حصل المرشح الجمهوري ترامب على 306 أصوات، وفاز على هيلاري كلينتون.

ووصف ترمب نتيجة عام 2016 بأنها واحدة من أكبر الانتصارات في التاريخ الحديث، بل "وكاسحة".

ويزعم الرئيس هذه المرة بأن الانتخابات "تم تزويرها" ويرفض حتى الآن قبول النتيجة. ويستمر محاموه في خسارة دعاوى قضائية في المحاكم، في محاولة منهم لإبطال النتيجة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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