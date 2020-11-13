الصين تهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الأمريكية

وفاز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، على الرئيس الجمهوري (المنتهية ولايته) ترمب، الذي يرفض قبول هزيمته فيها حتى الآن.

ومنذ أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية نتيجة الانتخابات الرئاسية، رفض ترمب التسليم بهزيمته أمام بايدن.

وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة يومية "نحترم اختيار الشعب الأمريكي، ونهنئ السيد بايدن والسيدة هاريس"، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.

وأضاف "ندرك أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستتحدد وفق قوانين وإجراءات الولايات المتحدة".

وتأتي تهنئة الصين للرئيس الأمريكي المنتخب بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه، وخيّم التوتر على العلاقات الأمريكية الصينية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة خلال عهد ترمب.

وكانت الصين بين واحدة من الدول الرئيسية القليلة، بينها روسيا والمكسيك، التي لم تهنّئ بايدن. واكتفت بيجين بالتعليق في وقت سابق هذا الأسبوع بأنها "لاحظت أن بايدن أعلن أنه الفائز".

وشهدت سنوات ترمب الأربع في البيت الأبيض حربًا تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر، بينما انخرطت بيجين وواشنطن في سجالات بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، وسجل الصين المرتبط بحقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ.

وبناء على شعاره الأبرز "أمريكا أولًا"، صوّر ترمب الصين على أنها مصدر التهديد الأكبر للولايات المتحدة والديموقراطية العالمية.