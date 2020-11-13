الصين تهدد بالتحرك بعد قول بومبيو إن تايوان ليست جزءا منها

وتعتبر الصين تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأثار حفيظتها الدعم المكثف الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترمب لها ومن ذلك مبيعات الأسلحة.

وفي مقابلة مع إذاعة أمريكية أمس الخميس قال بومبيو "تايوان ليست جزءا من الصين" وأضاف "تم إقرار هذا بفضل عمل إدارة ريجان لإرساء السياسات التي تلتزم بها الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ونصف".

China will strike back against any moves that undermine its core interests, its foreign ministry said on Friday, after U.S. Secretary of State Mike Pompeo said that Taiwan "has not been a part of China" https://t.co/9RKz3tttM7 — Economic Times (@EconomicTimes) November 13, 2020

تايوان والصين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين إن تايوان جزء راسخ من الصين، مضيفا أن بومبيو يُلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية.

وأضاف" نبلغ بومبيو ومن هم على شاكلته أن أي سلوك يقوض مصالح الصين الأساسية ويتدخل في شؤونها الداخلية سيقابل بهجوم مضاد حازم".

وفرضت الصين عقوبات على الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة لتايوان وسيّرت طائرات مقاتلة بالقرب من الجزيرة أثناء زيارة مسؤولين أمريكيين كبار لتايبه هذا العام.

وشكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو وزير الخارجية الأمريكي لدعمه.