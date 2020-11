الصين تهدد بالتحرك بعد قول بومبيو إن تايوان ليست جزءا منها

وتعتبر الصين تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأثار حفيظتها الدعم المكثف الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترمب لها ومن ذلك مبيعات الأسلحة.

وفي مقابلة مع إذاعة أمريكية أمس الخميس قال بومبيو "تايوان ليست جزءا من الصين" وأضاف "تم إقرار هذا بفضل عمل إدارة ريجان لإرساء السياسات التي تلتزم بها الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ونصف".

