اتهامات للجمهوريين في أمريكا بـ"تسميم" الديموقراطية

وقال السناتور شومر خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس إن "الجمهوريين في الكونغرس يتعمدون زرع الشكّ حول انتخاباتنا لأنهم يخافون دونالد ترمب".

وأضاف "أنجزنا للتو انتخابات رئاسية شهدت انقساما ومنافسة شرسة، لكن عوض العمل لتوحيد البلاد حتى نكافح عدونا المشترك كوفيد-19 ينشر الجمهوريون في الكونغرس نظريات مؤامرة وينكرون الواقع ويسممون بئر ديموقراطيتنا".

“Senate Republicans: stop denying reality,” Chuck Schumer said today in a presser with Nancy Pelosi. He called on them to stop “sowing doubt about our democratic process and start focusing on covid.” pic.twitter.com/68Z7u6xsau

— POLITICO (@politico) November 12, 2020