اتهامات للجمهوريين في أمريكا بـ"تسميم" الديموقراطية

وقال السناتور شومر خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس إن "الجمهوريين في الكونغرس يتعمدون زرع الشكّ حول انتخاباتنا لأنهم يخافون دونالد ترمب".

وأضاف "أنجزنا للتو انتخابات رئاسية شهدت انقساما ومنافسة شرسة، لكن عوض العمل لتوحيد البلاد حتى نكافح عدونا المشترك كوفيد-19 ينشر الجمهوريون في الكونغرس نظريات مؤامرة وينكرون الواقع ويسممون بئر ديموقراطيتنا".

“Senate Republicans: stop denying reality,” Chuck Schumer said today in a presser with Nancy Pelosi. He called on them to stop “sowing doubt about our democratic process and start focusing on covid.” pic.twitter.com/68Z7u6xsau — POLITICO (@politico) November 12, 2020

التزام الصمت

وفي حين أقر عدد من الجمهوريين بفوز المرشح الديموقراطي، مثل السناتور ميت رومني، التزم كثيرون آخرون الصمت أو دعموا علانية مزاعم الرئيس المنتهية ولايته حول "سرقة" الانتخابات.

وقال تشاك شومر من مقر الكونغرس "هذا الصباح لدي رسالة بسيطة جدا لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين: الانتخابات انتهت.. لم تكن النتائج متقاربة.. هُزم الرئيس ترمب. سيكون جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة".

وشاركت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي في المؤتمر الصحفي، داعيةً بدورها إلى الإقرار بنتائج الاقتراع، وقالت "الآن عبّر الشعب عن رأيه، فاز جو بايدن وستكون كامالا هاريس أول نائبة رئيس للولايات المتحدة".

ولا يزال ترمب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخيّة مع التقاليد السياسيّة الأمريكيّة، وهو ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقاليّة أمام بايدن الذي يُفترض أن يتولّى مهمّاته في 20 يناير/كانون الثاني2021.

الخطر على الأمن القومي

وبحسب ما حذّر أمس الخميس أكثر من 150 من كبار المسؤولين الأمريكيّين، في رسالة كشفها موقع (بوليتيكو) فإن رفض ترمب الإقرار بالهزيمة في الانتخابات، يُشكّل "خطراً جسيماً على الأمن القومي".

ومن بين الموقّعين على الرسالة، من كلا الحزبين، وزير الدفاع الأمريكي السابق الجمهوري تشاك هاغل، والرئيس السابق لوكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية مايكل هايدن.

وطالب هؤلاء في رسالتهم، بضرورة وصول بايدن إلى المعلومات "الضرورية من أجل التعامل مع قضايا الأمن القومي الملحّة، مثل التقرير اليومي" الذي يتلقّاه الرئيس والمتعلّق بالتهديدات الموجّهة للولايات المتحدة والعالم.

والرسالة موجّهة إلى مسؤولة في إدارة ترمب، هي إميلي مورفي، التي يتوجّب عليها، بصفتها مديرة وكالة حكومية مسؤولة بشكل خاص عن نقل السلطة، الاعتراف رسميا بأن بايدن هو الرئيس المنتخب، حتى يتمكن فريقه من تلقي المعلومات السرية والالتقاء بالفرق في مختلف الوزارات.

وأقرّ بايدن الثلاثاء بأنه لا يزال غير قادر على الوصول إلى التقارير اليومية المخصصة للرئيس.. وقال "هذا قد يكون مفيدا، لكنه ليس ضروريا" لأنه لم يشغل منصبه بعد.

ترمب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات