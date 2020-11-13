أوغور شاهين: لقاحنا يمكن أن ينهي جائحة كورونا (فيديو)

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها شاهين، ذو الأصول التركية، مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الخميس، أعرب فيها عن تفاؤله بشأن اللقاح الذي طورته "بيونتيك".

وقال شاهين: "إذا كان السؤال هل نستطيع إيقاف الجائحة بهذا اللقاح؟ فإن جوابي: نعم".

وأضاف "أعتقد أن اللقاح سيكون له تأثير كبير حتى في الحماية من حالات العدوى المصحوبة بأعراض".

ولفت إلى أنه "حتى تاريخ الكشف عن نتائج التجارب الأولية على اللقاح، الإثنين الماضي، لم أكن متأكدا إن كان اللقاح الذي طورته شركتنا، سيثير رد فعل قويا بدرجة كافية من جهاز المناعة البشري".

ورغم عدم إثبات التجارب الحالية أن اللقاح يمنع انتقال الفيروس، إلا أن النتائج عالية الفاعلية دفعت شاهين إلى افتراض قدرته على ذلك.

ولفت شاهين إلى أن خبرة شركة "فايزر" في لقاحات السوق الشامل والإجراءات السريعة من السلطات التنظيمية، ساعدت في تسريع عملية التطوير إلى 10 أشهر بدل سنوات.

وأوضح أن اللقاح "يمنع كورونا من الوصول إلى خلايانا، ولكن حتى لو تمكن الفيروس من إيجاد طريقة لدخولها، فإن الخلايا التائية تضربه على الرأس وتقضي عليه".

وتابع: "لقد دربنا الجهاز المناعي جيدا لإتقان هاتين الآليتين الدفاعيتين، ونعلم الآن أن الفيروس لا يمكنه الدفاع عن نفسه ضدهما".

وأكد أن "بعض الأسئلة الحاسمة المتعلقة بفاعلية اللقاح لن تتم الإجابة عنها إلا في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأسس شاهين (55 عاما) وزوجته أوزلم (53 عاما)، وهما ألمانيان من أبناء مهاجرين أتراك، مع عالم الأورام النمساوي كريستوف هوبر شركة "بيونتيك" عام 2008.

وأعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، الإثنين الماضي، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا وأنه "فعّال بنسبة 90 بالمئة".

وقالت "فايزر"، في بيان، إنها ستتقدم بطلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كما وصفت إعلان نتائج تجاربها على اللقاح المنتظر، بأنه "يوم عظيم للعلم والإنسانية".